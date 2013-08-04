"كلام الناس".. ثنائية كوميدية تلقى إعجاب السعوديين

انحصرت الدراما السعودية خلال شهر رمضان لهذا العام على الكوميديا، خاصةً تلك التي تعتمد على الثنائيات، ويعد مسلسل "كلام الناس" أحد أبرز هذه الأعمال.

ويناقش العمل، الذي يُعرض في الفترة الذهبية على شاشة التلفزيون السعودي، قضايا شائكة كالفساد المالي والإداري والوساطات في إطار كوميدي ساخر. ولا يخشى القائمون على "كلام الناس" المنافسة مع أعمال أخرى تلقى نجاحاً في قنوات خليجية.

يُذكر أن مسلسل "كلام الناس" في موسمه الثاني من بطولة يوسف الجراح وحسن عسيري وإخراج السعودي عمر الديني.

وأكد الفنان السعودي يوسف الجراح أن العلم يشبه "كلام الناس"، حيث إنه نابع من الناس وكلامهم، وفيه كل الشخصيات التي يصادمها الشخص في المجتمع، من البسيط الى الغني.. إلخ.

ومن جهته أوضح الفنان السعودي حسن عسيري أن تكرار الأجزاء لا يعني تكرار الأفكار المطروحة، كاشفاً أن الإعداد للحلقات وما ستطرق إليه من أفكار استلزم 4 أشهر من العمل.

وأثنى الفنان السعودي عماد اليوسف على هذا الكلام، معتبراً أن الجزء الثاني من العمل يختلف عن الأول سواء كان من ناحية الأفكار المطروحة فيه أو التقنيات المستخدمة والجرأة المعتمدة، كما أن هناك تغيراً في بعض شخصيات العمل.

وبدوره، أكد مخرج "كلام الناس"، عمر الديني، أن الجزء الثاني من المسلسل كان أصعب من الجزء الأول، خاصةً مع الإكثار من مواقع التصوير الخارجية.