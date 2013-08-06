باسم يوسف يغرّد ليعلن عودة "البرنامج" سبتمبر المقبل

أعلن الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، أنه من المقرر مرة أخرى أن يعود إلى تصوير برنامجه في شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الإجازة التي قضاها فريق العمل منذ نهاية شهر يونيو الماضي، وعبر تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي على "تويتر" أعلن يوسف عن الخبر.

ورصدت "العربية.نت" تواجد عاملين بمحيط مسرح راديو الذي يتم التصوير بداخله، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وهو ما أجاب عنه المسؤول الإعلامي محمد فتحي في تصريحاته لـ"العربية.نت" بأن السبب في ذلك يعود إلى أن المسرح متواجد منذ وقت طويل، وآخر تجديدات تمّت به كانت في عام 2009، وهو ما جعلهم يبدأون بالتجديدات والتجهيزات خلال فترة الإجازة، مؤكداً أن الواجهة الخاصة بالمسرح سيتم تجديدها من أجل التماشي مع البرنامج عقب عودة صُناعه من إجازتهم، مشيراً إلى أن فريق العمل سيجتمع عقب عيد الفطر من أجل الاتفاق على الشكل الذي سيعود به البرنامج.

رسالة إلى النظام الحالي

وفي عدد من التغريدات القصيرة طالب باسم من القائمين على إدارة مصر في الوقت الحالي بأن يتألقوا مثل مرسي من أجل تسهيل مهمته في "البرنامج"، مؤكداً أن الوصول إلى مستوى فضائح مرسي ليس سهلاً على أي شخص، مشيراً إلى أنه مهما سخر من القائمين على السلطة في الوقت الحالي سيردد البعض أنه ليس على مستوى سخريته من الإخوان ونظامهم، وهو ما فسّره بأن هؤلاء يعرفون أن نظام مرسي كان بمثابة الفضيحة.

وأكد باسم أن الفريق عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية، سيكونان مادة داخل برنامجه إن كانوا على نفس مستوى مرسي والحديث الذي كان يقوله أيام توليه لمنصب رئيس الجمهورية قبل عزله .