ظاهرة الانفصال في الخليج موضوع مسلسل "لن أطلب الطلاق"

يتطرق المسلسل الكويتي "لن أطلب الطلاق" إلى ازدياد نسبة الانفصال في الكويت والخليج عموماً، وما يترتب عليها من تفكك أسري.

والعمل من بطولة هدى حسين، بمشاركة شقيقتها سحر حسين التي تعود إلى الدراما بعد عقدين من الانقطاع.

واعتبرت النجمة هدى حسين أن موضوع المسلسل أن موضوع المسلسل يهم كل المجتمعات، أكانت عربية أو أجنبية.

ومن جهتها أكدت الفنانة سحر حسين أنها اعتادت على الثنائيات في المسرح، شارحةً أنه في الثنائيات لا يوجد منافسة بل اختلاف بين شخصيتي الثنائي.

ويتميز هذا المسلسل في اعتماده على وجوة شابة مؤثرة منها فهد باسم عبدالأمير والفنان الصاعد فهد البناي، الذي أوضح أنه يؤدي في هذا المسلسل دوراً مختلفاً عن ما اعتاد عليه من أدوار كوميدية كثيرة الحركة.

يُذكر أن مسلسل "لن أطلب الطلاق"، الذي يخرجه البحريني مصطفى رشيد، هو أحد الأعمال الكويتية التي هاجرت إلى دبي هذا الموسم. وأكد رشيد التوجه الحالي للدراما الخليجية بالإنتاج في دبي.