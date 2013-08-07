داستن هوفمان يهزم السرطان وينتصر

خضع الممثل الأميركي داستن هوفمان (75 عاماً) لعلاج ناجح لمكافحة السرطان، على ما أكدت الناطقة باسمه لوكالة "فرانس برس" من دون أن تحدد ماهية المرض.

وأوضحت الناطقة باسم الممثل، جودي غولتييب، لمجلة "بيبول" أن السرطان "رصد مبكراً وعولج جراحياً". وأضافت في رسالة إلكترونية أن "داستن في صحة جيدة"، وسيخضع لعلاج وقائي لتجنب عودة المرض، إلا أنها رفضت تحديد طبيعة السرطان أو المستشفى الذي عولج فيه الممثل الحائز على جائزتي أوسكار.

يذكر أن هوفمان خاض العام الماضي تجربة الإخراج للمرة الأولى مع فيلم "كوارتيت" الكوميدي حول مجموعة من العازفين المتقاعدين. وقد شارك الممثل، وهو أحد أبرز شخصيات هوليوود في عشرات الأفلام، من بينها "ميدنايت كاوبوي" و"ليتل بيغ مان" و"آل ذي بريزيدنتس من" و"مارثون مان" وتوتسي". وهو يشارك حالياً في بطولة "شيف"، من إخراج جون فافرو، إلى جانب روبرت داوني جونيور وسكارليت جوهانسون.