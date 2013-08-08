"العراف".. عادل إمام نصاب كامل المواصفات في رمضان

نال النجم المصري عادل إمام هذا العام رضى أكثر مما ناله الموسم الماضي عندما قدم مسلسل فرقة ناجي عطا الله.

وخطف مسلسل "العراف" الأضواء منذ البداية بقصته الشيقة وأحداثه المستمدة من واقع الشارع المصري وأحداث الثورة و تغير الأوضاع في مصر.

وأدى عادل إمام العديد من الشخصيات في العمل.. المحامي.. الشرطي.. الدكتور.. إلى أن انتهى سجيناً، قبل أن تحدث ثورة 25 يناير فيقتحم مسلحون السجن لإخراج رفاقهم، فيخرج معهم، في إشارة إلى اتهام السلطة للإخوان وحركة حماس باقتحام السجون.

ورغم الانتقادات التي نالته في الحلقات الأخيرة، إلا أن المسلسل حقق حضورا كبيرا.