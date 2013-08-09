مشاهد مخلة بالآداب تجعل الأفلام تواجه مقص الرقيب بالعيد

يبدو أن الأزمة التي واجهتها هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، في المواسم الماضية، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأفلام المطروحة للعرض في موسم عيد الفطر، بعد أن قامت بحذف عدد من المشاهد من ثلاثة أفلام من أصل خمسة، يتم عرضها في الوقت الجاري.

الدكتور عبد الستار فتحي رئيس هيئة الرقابة أكد في تصريحاته لـ "العربية.نت"، أنه تم حذف بعض المشاهد من بينها مشهد لعلا غانم في فيلم "البرنسيسة" باعتباره مخالفا للآداب العامة وتم تقديمه بطريقة مبتذلة، كما أنه ليس له أي مبرر درامي، ما جعله يطلب من الصناع حذفه.

كما أشار فتحي إلى حذفهم جزءا من أغنية بفيلم "كلبي دليلي" الذي يقوم ببطولته سامح حسين، حيث وجد فيها تهكم على أغنية وردت في فيلم "فجر الإسلام". ما جعله يخشى أن يراها البعض ازدراء للدين الإسلامي.

بينما كان ثالث الأفلام التي تم التصدي لها بمقص الرقابة، هو فيلم "توم وجيمي" لهاني رمزي، حيث أوضح فتحي أنهم قاموا بحذف مشهد في مقدمة العمل اعتبره مخالفا للآداب العامة.

تفتيش دور العرض

وحول التأكد من التزام الصناع، أكد فتحي أنه يرسل مفتشين من الهيئة إلى دور العرض، من أجل متابعة النسخ والتأكد من التزام الصناع بالحذف، مشيرا إلى أنه إن ثبت العكس سيقوم بمصادرة النسخ المخالفة.

كما اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كافة المواضيع قابلة للطرح السينمائي، ولكن الأهم هو كيفية الطرح، كي لا تتم الإساءة للمشاهد، على الرغم من أن الشارع سبق السينما بحسب كلام الرقيب.

الإبداع الفكري لا مساس به

إسماعيل فاروق مخرج فيلم "كلبي دليلي" الذي تعرضت له الرقابة، أكد لـ "العربية.نت" أن الأغنية التي تم حذف جزء منها، لا علاقة لها بازدراء الدين الإسلامي، مشيرا إلى أنها تم تقديمها في فيلم "فجر الإسلام" في زمن الجاهلية، والمقطع كان عبارة عن "نحن ترابة عبس".

وأوضح أنه بمجرد أن أخبرته الرقابة أنهم يريدون حذف المقطع حتى لا يخرج أحد يقول أن هناك إساءة للإسلام، وافق على ذلك خاصة وأنه بعيد عن الإبداع الفكري الذي اعتبره لا مساس به، ومؤكدا أنه لا يسمح لشخص أن يتدخل في الدراما ولو كان سيخوض في ذلك حربا.

وأبدى فاروق اندهاشه من تدخل الرقابة في أغنيته، في الوقت الذي تركت فيه بعض الأغاني المخالفة للآداب العامة في بعض الأفلام المعروضة.