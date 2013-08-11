"يلا صحة".. مهرجان أسبوعي في مولات مصر

في أول فعالية من نوعها، قرر القائمون على المجلة الطبية المجانية "يلا صحة" الطبية، إقامة مهرجان كرنفالي يحمل الاسم ذاته، نهاية كل أسبوع بالعديد من المولات المصرية الكبيرة.

وستقام الفعاليات على مدى يومين داخل كل مول تجاري يشمله المهرجان، وسيكون للمحافظات نصيب منه. وشدد المسؤول عن تنظيم المهرجان، محمد محسن على أن الحضور سيكون مجانيا، حيث إن الهدف منها هو إعادة البسمة إلى الأسر المصرية والترفيه عنها.

وأكد أنها للمرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الفعاليات في مصر، موضحاً أن فكرة مماثلة تم تطبيقها، لكن في الجامعات وليس في المولات، شارحاً أن "يلا صحة" أراد استهداف الأسرة، من خلال فعالياتها الجديدة، وليس جيل الشباب فقط.

غناء وتسوق وطب

وكشف محسن في حديثه لـ"العربية.نت" عن عقد اتفاقات مع عدد من الفرق الغنائية من أجل تقديم عدد من الفقرات الغنائية خلال المهرجان، من بينها "مشروع هيب هوب" و"صندوق خشب" و"050".

كما سيتضمن المهرجان مكاناً يحمل اسم "بازار" من أجل التسوق، ومكان آخر مخصص لتقديم خدمات طبية مجانية، بالإضافة لمكان ألعاب الأطفال.

واعتبر محسن أن "يلا صحة" تستهدف أن يصبح المهرجان حدث دائم في المستقبل له موعد سنوي يقام فيه، خاصة مع وجود عدد من المؤسسات الراعية له.

وعن توقيت المهرجان قال إنه يهدف لخلق حراك لكل العناصر المشاركة فيه، من فرق وجمهور وغيرها، خاصة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلد.

ومن جهته أكد شيكو أحد أعضاء فريق "مشروع هيب هوب" مشاركته في فعاليات المهرجان، مشيراً إلى الهدف هو المساعدة في رسم الابتسامة على وجوه الجمهور الحاضر.

وكشف شيكو في حديثه لـ"العربية.نت" أن الفريق سيطوع أغانيه التي قدمها مؤخرا من أجل هذا الهدف.

