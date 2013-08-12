أصالة بـ"الحجاب" تصلي في قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

نشرت الفنانة السورية أصالة صوراً لها على صفحتها في موقع "فيسبوك" وهي ترتدي الحجاب وتصلي في قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشريف خلال زيارتها الأخيرة إلى فلسطين.

وظهرت أصالة في بعض الصور منفردة، وأخرى مع زوجها طارق العريان تصلي بجانبه.

يذكر أن أصالة نصري كانت قد وعدت بالصلاة في القدس وزيارة فلسطين في أقرب وقت.

وأحيت أصالة خلال وجودها في فلسطين خلال عيد الفطر السعيد عددا من الحفلات الغنائية في مدينة بيت لحم ليلة، ثم زارت في وقت لاحق ضريح الرئيس السابق ياسر عرفات.

وإلتقت قبل يومين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" أثناء وجودها. وكان أبو مازن قد طلب مقابلة أصالة وتوجه لها بالشكر على اهتمامها بالشأن الفلسطيني والعربي بشكل عام، كما عبر عن سعادته لإحياء أصالة هذا الحفل بفلسطين.