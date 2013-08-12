الحناشي: أفغانستان.. جمهورية بلا نصر وإمارة بلا هزيمة

عن دار مدارك للنشر صدر كتاب "العاصفة والعمامة" للزميل محمد الهادي الحناشي في 430 صفحة من القطع المتوسط، تناول فيه الكاتب الجوانب الخفية من الصراع القائم في أفغانستان خلال العقود الأربعة الأخيرة.

واستعرض الحناشي في كتابه التجارب والمراحل المختلفة التي عاشتها البلاد إبان الاحتلال السوفيتي ومرحلة الجهاد الأفغاني، وصولاً إلى الظروف التي مهدت لظهور حركة طالبان وسيطرتها على حكم بلد من أفقر بلاد العالم وفق رؤيتها الخاصة للشريعة الإسلامية.

نشأة حركة طالبان

يغوص الكتاب في التفاصيل الدقيقة لنشأة الحركة والظروف التي مهدت لظهورها على الساحة الأفغانية وسط مناخ إقليمي متقلب، ويفتح نافذة على الدور الباكستاني في تقوية عود الحركة، لتتمكن في وقت وجيز من السيطرة العسكرية والفقهية على البلاد الممزقة.

ويستعرض الحناشي في كتابه مسلسل المحاولات الأميركية المتتالية للحوار مع قيادات الحركة منذ العام 1994 وصولا إلى العام 2001.. أسابيع قليلة قبل السقوط المدوي للحركة بعد الحملة العسكرية الأميركية على حركة طالبان والقاعدة.

ويتضمن الكتاب بالإضافة إلى الجوانب التاريخية وسرد الأحداث التي تعاقبت شهادات حية من خلال زيارات المؤلف المتعاقبة إلى مختلف المدن الأفغانية في مناسبات متفرقة خلال حكم طالبان وإثر سقوطها، ليكون شاهدا يوثق ويرصد مختلف التحولات التي مرت بالبلاد خلال العقد الأخير تحت حكم طالبان وبدونها.

جمهورية بلا نصر وإمارة بلا هزيمة

وجاء العنوان الفرعي للكتاب "جمهورية بلا نصر وإمارة بلا هزيمة" ليقف عند حقيقة فقدان جمهورية أفغانستان الجديدة التي وقف المجتمع الدولي بأسره لدعمها ماليا وعسكريا، ليصل إلى إعلان النصر على حركة طالبان وقواتها التي بقيت تقاوم عبر عشرات العمليات العسكرية المتفرقة، ودون أن تتمكن القوات الدولية المرابطة من كسر شوكتها.

ويطرح الكتاب فكرة تؤكد أنه لم تمنح جهة نفسها حق إعلان هزيمة طالبان، رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على الإطاحة بالحركة من على سدة حكم كابل .

رصد تاريخي للأوضاع

وقد كتب مقدمة الكتاب الكاتب والباحث، عبدالله بن بجاد العتيبي، وقال: "تبدو أفغانستان نائيةً على طرفٍ قصيٍ من الأحداث الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، بعد ما سمّي بالربيع العربي، ولكنّها كانت دائماً في قلب تلك الأحداث، لا تنأى عنها حيناً إلا لتعود إليها أحياناً، وذلك على أكثر من مستوى اقتصر منها في هذا التقديم على مستويات ثلاثة هي السياسي والأصولي والإعلامي".

واعتبر العتيبي "أنّ قلة من الإعلاميين الغربيين وأقل منهم من العرب من ذهب لأفغانستان طالبان، ومن فعل كان جلّ عمله إجراء حوارٍ صحافي أو مقابلة تلفزيونية أو تقرير مختصر لحدث معين، ثم يعودون أدراجهم، ومن هنا يأتي تميّز هذا الكتاب وكاتبه الصحافي محمد الهادي الحناشي، حيث قام برصد تاريخي للأوضاع في أفغانستان مستحضراً كافة الأبعاد السياسية والجغرافية والديموغرافية والمذهبية في محاولة رسم مشهدٍ متكاملٍ لما جرى ويجري في جبال الهندوكوش الوعرة وسهولها الممتدة".

في الواقع كما في التاريخ تبدو غالب المشاهد الساخنة معقدةً ومختلطةً تحتاج جهداً ومشقةً في محاولة فرزها وقراءتها، ولكنّها تلين قيادها لمن حدّد هدفه ومهمّته ومنهجه وحسم خياره كما فعل المؤلف، إنّه صحافي واعٍ بمهمته بل هو باحثٌ في إهاب صحافي، تسعفه ثقافته فينأى عن الاضطراب ويساعده وعيه فيصدّه عن الاستعجال".

استقصاء ميداني لأكثر من 10 سنوات

وبحسب عبدالله بن بجاد فقد قام الحناشي بعملٍ "استقصائيٍ ميداني" دام لأكثر من عشر سنوات، كان فيه "يرصد وهو يكتب ويكتب وهو يرصد" كما هو تعبيره الموفق، رصد التاريخ واستحضر الجغرافيا ولم يكتف بالمعلومات والكتب بل أجرى العديد من الحوارات الخاصة مع الفاعلين في صناعة الحدث - كلٌ في حينه - وبقدر ما كان يقترب بجهده ودأبه من رسم رؤيةٍ كاملةٍ للمشهد كانت تعميماته قليلةً كما يجدر بباحثٍ يسعى للحقيقة ويحترم القارئ.

ويضيف بن بجاد في المقدمة "عرض المؤلف لرؤى كثيرةٍ تتعلق بكل ما يتماسّ ويتشابك مع موضوع بحثه كالموقف من أسامة بن لادن وعرض سيرته - على سبيل المثال - بحيث عرضها برؤيته الخاصة ولم يتعرّض مثلاً لتأثير جماعة الإخوان المسلمين في نشأته وصناعة تفكيره، وهو ما عبّر عنه مثلاً المرشد العام الأسبق مصطفى مشهور حين طالب أسامة بالعودة للجماعة في زيارة الأخير لأفغانستان، حيث يروي الظواهري أنّه قال لأسامة مذكراً بالعهد القديم مع جماعة الإخوان المسلمين: "خرجت من إخوانك وتعود لإخوانك"، ولئن لم يكن هذا ضمن موضوع الكاتب الأصلي فإن رصانته البحثية تغري بطلب المزيد حتى في الاستطراد.

مما يضيف الحاجة لهذا الكتاب في هذا الوقت بالذات هو الصعود المتزايد لنفوذ حركة طالبان والاحتمال الكبير لعودتها لا بشكلها القديم بل بشكلٍ متجددٍ ما لم تتحدد معالمه بعد لخوض دورٍ سياسيٍ فاعلٍ في قيادة دولة أفغانستان، فالدعم الباكستاني وإن اكتوى بنار الحركة فإنّه يريد لها البقاء عنصراً مهماً في الصراع الإقليمي، خاصةً بعد المحاولات المستمرةٍ من الولايات المتحدة للحوار مع الحركة، والذي تمهّد له أحياناً بعملياتٍ عسكريةٍ مكثفةٍ.

ومن أهم التطورات الجديدة المتعلقة بهذا الشأن هو افتتاح مكتبٍ جديدٍ للحركة في العاصمة القطرية الدوحة يونيو 2013، بتوافقٍ مع الولايات المتحدة الأميركية بغرض فتح حوارٍ سياسيٍ لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

مستقبل حركة طالبان السياسي

إنّ الكتاب يفتح كثيراً من الأسئلة حول مستقبل حركة طالبان السياسي كما الأيديولوجي، وهل هي قادرةٌ على تطوير نفسها للتعايش مع منطق التاريخ وموازنات القوى في العالم أم أنّ فشلها القديم لن يلبث أن يعاودها بعد كل ما مرّت به؟

ثمّ في حال عودتها للسلطة هل تستطيع أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء؟ وهل بإمكانها إغفال التغييرات الكبرى التي جرت على الأرض في البشر كما في التنمية؟

إنها أسئلةٌ مفتوحةٌ لمستقبلٍ لم يزل خلف سجف الغيب، ولكن هذا الكتاب يمنح قدرةً أكبر على مقاربة المستقبل عبر استقراء الماضي والحاضر.

وقسم الكتاب إلى عدة فصول بعناوين صحافية، منها النسور والطرائد، النسر النبيل، جبال الهندوكوش وأفغانستان.. تقاطعات التاريخ والجغرافيا، باكستان وطالبان، الوصل والفصل وطالبان، الظهور المفاجئ، قراءة في الجذور والملا عمر، الأمير الشبح وتصور الملا عمر.

تضمن الكتاب استعراضا لمختلف المراحل التاريخية التي أوصلت الحركة إلى حكم كابل، وخطوات إسقاطها بما رافقها من عمل استخباراتي وعسكري وسياسي.

وفي المجمل يقدم الكتاب رؤية شاملة عن أفغانستان ما قبل طالبان وما بعدها في هذه المرحلة التي كثر فيها الحديث عن فتح قنوات حوار بين القوى الدولية والإقليمية وقيادات الحركة، كما يتزامن توقيت صدوره مع حراك كبير تشهده أفغانستان على الصعيدين الأمني والسياسي قبل أشهر من الانتخابات الأفغانية التي ستقام منتصف العام القادم، والتي يسابق الجميع الزمن من أجل وصولها بوجه جديد ربما يضمن وجود طالبان وفق تسوية ما ضمن المشهد السياسي القادم .