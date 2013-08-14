بطل "قلب الأسد": لديّ مبادئ لا أبيعها من أجل المال

قال الفنان المصري محمد رمضان إنه لا صحة لما يُقال عن أن سبب نجاح فيلمه الأخير "قلب الأسد" هو "الخلطة السبكية"، وأضاف خلال ظهوره ببرنامج "الحدث المصري" أن "الشعب أصبح ناضجاً لا يسهل الضحك عليه".

وأوضح بطل فيلم "قلب الأسد" أن سر نجاحه في أداء دور أي شخصية قام بها هو السيناريو، مؤكداً أن "أهم مميزات الفيلم هو جودة إخراجه".

وأشار الفنان محمد رمضان إلى أن "الطرف الثالث ظهر وهناك قناة فضائية شهيرة تظهره ليل نهار"، مشدداً على أن هناك ظلماً من البعض في الحكم على الفيلم من "التريلر" دون رؤيته.

وتابع: "لا أستعين بدوبلير في المشاهد الصعبة بأفلامي، وأستعين فقط بالله، لديّ مبادئ لا أتخلى عنها ولا أبيعها من أجل الحصول على المال".

ومن ناحية أخرى قال المخرج كريم السبكي إنه لم يُقبل على خوض تجربة الإخراج إلا عقب دراسته له في الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن "مشاهد الأكشن التي تخللت فيلم "قلب الأسد" الذي أخرجه مؤخراً كانت هي الأصعب في الإعداد لها وإخراجها للمتفرج بصورة تتطابق مع الواقع".

وأوضح مخرج "قلب الأسد" الذي حقق أعلى إيرادات في سباق أفلام عيد الفطر المبارك أن "الفيلم حقق انتشاراً عالياً بدور السينما في مختلف المحافظات"، مشيداً بفكرة الفيلم التي تعرض مشاكل منطقة نزلة السمان والواقع المرير التي تضررت منه عقب تراجع السياحة في مصر بسبب الانفلات الأمني".

وتابع: "كثير من النخبة ينتقدون كل الأعمال التي تحبها الطبقة الشعبية"، موضحاً أن "قلب الأسد" من أهم الأفلام في السينما المصرية بسبب توقيته المهم وإيراداته، بحسب قوله.