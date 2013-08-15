يجب أن تستمر الحياة.. عنوان مهرجان الإسكندرية السينمائي

على الرغم من توتر الأوضاع داخل مصر واشتعالها قرر القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي أن تقام الدورة المقبلة في موعدها من الـ11 حتى الـ16 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد الناقد السينمائي أمير أباظة، رئيس المهرجان، أن المهرجانات لا تقام من أجل التسلية والترفيه، وأنها تعبر عن ثقافة وفكر ومبدأ، وتقام من أجل التقاء الحضارات والثقافات، كي تواجه الأزمات وتتحدى الظروف من أجل أن يثبت أصدقاء الحياة أنهم لن يتركوا الفرصة لصناع الموت والإرهاب كي يهدموا استمراريتها.

وأوضح أباظة أنهم قرروا أن تقام دورة مهرجان الإسكندرية في موعدها، وفق البرنامج الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، من أجل تحدي كافة الظروف والعقبات وتقديم رسالة إلى العالم العدو قبل الصديق.

وتقرر أن تقام الدورة تحت شعار "يجب أن تستمر الحياة"، على أن يتم إلغاء كافة الفقرات الغنائية والاستعراضية من حفلي الافتتاح والختام، وذلك تضامناً مع الأحداث التي تجري في مصر وتقديراً لها، على أن تقتصر الحفلات على تقديم مراسم المهرجان من تكريمات ولجان التحكيم وضيوف الشرف.

وكانت العديد من التكهنات قد انتشرت خلال اليومين الماضيين بإلغاء الدورة المقبلة من المهرجان بسبب ما يجري، قبل أن يشدد أباظة على إقامتها، ويترأس الفنان محمود عبدالعزيز المهرجان بشكل شرفي في دورته المقبلة، ويقام تحت رعاية وزراء الثقافة والإعلام والسياحة ومحافظة الإسكندرية.