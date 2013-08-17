1000 ساعة عمل لـ"كريس براون".. بعد ضربه "ريهانا"

حصل مغني الراب الأميركي، كريس براون، الذي أدين سنة 2009 بتهمة ضرب المغنية ريهانا، على إطلاق سراح مشروط مقابل ألف ساعة إضافية من الخدمة الاجتماعية، على ما أعلنت المحكمة.

وكانت المحكمة رفضت إطلاق سراحه المشروط مؤخراً في انتظار صدور حكم بحقه في قضية صدم وفرار، بعد ضلوعه في حادث سير غير خطر. وبعد أن ثبتت براءة كريس براون في هذه القضية الخميس، أصدر قاض في محكمة لوس أنجلوس العليا قراراً الجمعة، حصل المغني بموجبه على إطلاق سراح مشروط ينتهي عام 2014.

ومقابل ذلك، تعهد كريس براون بعمل ألف ساعة من أجل المصلحة العامة، بالإضافة للأيام الـ180 التي سبق أن عمل فيها.