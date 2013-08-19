ليندزي لوهان تعترف بأنها "مدمنة" على الكحول

قالت الممثلة الأميركية، ليندزي لوهان، بعد أسابيع من انتهاء سادس رحلة لها لمصحة إعادة تأهيلها من تعاطي المخدرات إنها مدمنة وتعرف أنه يتعين عليها أن "تصمت وتستمع"، لأن أسلوبها في معالجة مشكلاتها الشخصية أخفق.

وقالت لوهان في مقابلة مع شبكة أوبرا وينفري التلفزيونية "إنني أسوأ عدوة لنفسي، وأعرف ذلك وأعترف به."

وقالت إنها لم تدرك أن لديها مشكلة إلا خلال فترة من الزمن وليس في لحظة معينة.

وسئلت لوهان عما إذا كانت مدمنة فقالت "نعم" إنها مدمنة على الكحول، مشيرة إلى أنه كان "بوابة لأمور أخرى."

وتلطخت صورة لوهان بسبب سلسلة من الاعتقالات والمثول أمام القضاء وقضاء أوقات في مصحات التأهيل وفترة في السجن بالإضافة إلى تغطية إعلامية شبه متواصلة لفضائحها.

وانطلقت لوهان في عالم الشهرة كطفلة نجمة في أحد الأفلام ثم نجاحها الكبير في سلسلة من الأفلام المعروفة مثل "فتيات وضيعات."

وقالت لوهان إنها كثيرا ما شعرت بالخجل والذنب بسبب رجوعها عدة مرات لتعاطي المخدرات والشجار العلني مع والديها وخرقها للقانون.