نقابة الممثلين في مصر تعلن رفضها التدخل الأجنبي

في إطار متابعتها للموقف السياسي ومشاركتها الفاعلة فيه، أصدرت نقابة الممثلين في مصر الاثنين بياناً يحمل اسم كافة فناني الدولة، تم توجيهه إلى فناني ومثقفي العالم، حيث طالبوهم بدعم وتأييد ثورة الثلاثين من يونيو، التي جاءت مكملة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

واعتبر البيان أن خروج ما يقارب الثلاثة والثلاثين مليون مصري أثناء الثورة، كان كفيلاً بإسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي اعتبروه وجماعته لم يوفقوا في إدارة البلاد خلال عام كامل، مشيدا بدور القوات المسلحة التي انحازت إلى الشعب من أجل حماية ثورته وضمان إقامة دولة مدنية في مصر.

وانتقد البيان بعض المظاهر التي جاءت في التظاهرات الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين، من رفع لعلم تنظيم القاعدة، وإشعال الحرائق في المساجد والكنائس والمكتبات، واتخاذ النساء والأطفال دروعاً بشرية، ما استدعى الشعب للنزول من أجل تفويض قواته المسلحة لمواجهة الأمر.

وأعلن الفنانون عبر بيانهم رفضهم التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية، مشددين على أن هدفهم هو المحافظة على هوية مصر الثقافية وحضارتها.

تحية للدول الداعمة لمصر

ووجه البيان رسالة تحية وتقدير للموقف الشريف الذي اتخذته بعض الدول، بدعمها لمصر وكان على رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت والبحرين والأردن، بعد أن أعلنت هذه الدول وقوفها إلى جوار الشعب المصري في ثورته ودعمهم لها بطرق مختلفة.

كما طالب الفنانون جميع الحكومات والشعوب الحرة والفنانين الشرفاء في أنحاء العالم، أن يعلنوا رفض التطرف والإرهاب، وكل من يدعمه من أجل أن يعيش العالم في أمن وسلام دون وجود للتطرف أو الإرهاب.