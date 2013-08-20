الملاكم الأميركي مايك تايسون يشارك في فيلم جزائري

يشارك بطل العالم السابق في الملاكمة، الأميركي مايك تايسون، إلى جانب الممثل الكوميدي سماعين، والمغنية لوري، وكوكبة من الفنانين الجزائريين في فيلم جزائري بدأ تصويره الأحد في وهران، على ما أفاد مصدر مطلع.

"الجزائر إلى الأبد" هو فيلم حركة من إخراج الفرنسي جان مارك مينيو، ويروي قصة مؤامرة تحاك ضد الجزائر، فأحد أنصار منظمة الجيش السري التي كانت تهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية، ينتقل للإقامة في وهران حيث ينشئ منظمة مافوية لضرب البلاد، وعليه أن يواجه عميلاً سرياً متخصصاً في الفنون القتالية مستعداً للدفاع عن الجزائر بأي ثمن، والقضاء على هذه المنظمة.

ويعرض فيلم الحركة هذا في الصالات في العام 2014، وينتجه زكريا رمضان الذي يعد بـ130 دقيقة من التشويق على الطريقة الأميركية.

ويشارك أخصائيون في الفنون القتالية، أمثال باتريس كوارتيرون وهوانغ نغي وباتريك كازو تانغ وثيفادا ديك في الفيلم إلى جانب 33 ممثلاً بديلاً للمشاهد الخطرة.

وينتظر وصول الملاكم السابق مايك تايسون (47 عاماً) في أيلول/سبتمبر إلى ولاية وهران في إطار تصوير الفيلم، وكان تايسون شارك في عرض مسرحي منفرد العام الماضي بعنوان "الحقيقة التي لا تدحض" حول تقلبات حياته المهنية والخاصة.

وأصبح مايك تايسون في العام 1986 في سن العشرين أصغر بطل للعالم للوزن الثقيل في الملاكمة.

أما سماعين فهو ممثل كوميدي فرنسي من أصل جزائري ولد في قسنطينة، ولوري مغنية فرنسية تخوض تجربة السينما بعدما شاركت في عدة أفلام تلفزيونية.