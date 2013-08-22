مغني "بينك فلويد" يدعو الموسيقيين إلى مقاطعة إسرائيل

دعا المغني السابق للفرقة الإنجليزية الشهيرة "بينك فلويد" روجر ووترز، زملاءه نجوم موسيقى الروك إلى مقاطعة إسرائيل في رسالة مفتوحة وجهها إليهم، وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" أن رسالة ووترز حثّت الموسيقيين على "التصدي لجرائم إسرائيل من الفصل العنصري والتطهير العرقي، بسبب تنصل الحكومات الغربية ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن القيام بذلك".

وقال ووترز في رسالته إنه "تشجع على إطلاق هذه الدعوة بعد أن سمع عازف الكمان البريطاني الشهير، نايجل كينيدي، يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري، خلال حفل أقامه بقاعة رويال ألبرت وسط لندن".

من جهتها، أشارت الصحيفة إلى أن دعوة ووترز، تأتي عقب تزايد عدد المغنين الذين يرفضون إقامة حفلات موسيقية في إسرائيل، وكان إلفيس كوستيلو، وآني لينوكس، من بين الموسيقيين البريطانيين الذين توقفوا عن إقامة حفلات في إسرائيل، كما ألغى عالم الفيزياء البريطاني، ستيفن هوكينغ، هذا العام مشاركته في مؤتمر استضافه الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرير، احتجاجاً على معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

يذكر أن روجر ووترز المغني السابق لفرقة بينك فلويد انتقد إسرائيل بصورة متكررة في الماضي، وينشط منذ عدة سنوات في حركة المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات التي تشن حملات ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.