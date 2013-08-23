مادونا.. في أبشع ابتسامة يمكن أن تشاهدها

قامت النجمة مادونا بزيارة النادي الرياضي Hard Candy الذي ستفتتحه في روما-إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان بانتظارها عدد كبير من المعجبين الإيطاليين والمصورين. وقد ارتدت النجمة البالغة من العمر 55 عاماً تنورة سوداء مع بلوزة من اللون نفسه مزينة بقماش الدانتيل عند الصدر.

وقد لفتت نجمة البوب الأنظار بإكسسوار الأسنان الذهبي الذي وضعته، والذي على ما يبدو تستسيغه النجمة الأميركية في الفترة الأخيرة، إذ لطالما أظهرته خلال توزيع ابتساماتها. لكن على ما يبدو أن المظهر الجديد لمادونا أثار عدداً من الانتقادات في بعض الصحف الأميركية التي وصفت ابتسامتها بالأبشع على الإطلاق. في حين جاءت آراء أخرى مؤيدة لجرأة المغنية الأميركية التي أظهرت علناً أنها تعالج أسنانها، مطلقة ما يشبه الموضة الغريبة وإن كان سبقها إليها العديد من النجمات.



وكانت مادونا قد زارت النادي يوم الثلاثاء أيضاً بإطلالة مختلفة. يذكر أن النادي له فروع عديدة في مجموعة من البلدان هي أستراليا والمكسيك، وروسيا وتشيلي.

