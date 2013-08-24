الكشف عن أول صورة لطفلة كيم كاردشيان

كشف مغني الراب الأميركي كانيي ويست، عن أول صورة لابنته "نورث" من نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ويست أطل في برنامج والدة كيم التلفزيوني كريس جينير، وكشف عن أول صورة لابنته من كاردشيان، منذ ولادتها في 15 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال ويست "بغية وقف كل الضجة المثارة، وجدت أنه من الجميل أن أحضر صورة نورث إلى الموسم الأخير لبرنامج جدتها"، موضحاً أنه وكاردشيان لم يسعيا لقبض مال مقابل نشر أول صورة لصغيرتهما.

يشار إلى أن الطفلة تظهر في الصورة فيما تحملها والدتها على كتفها بعد بلوغ الأسبوع الـ10. وأعلن نجم الراب خلال المقابلة عن حبه لكاردشيان التي قال إنها سعادته "وقد جلبت الفرحة إلى عالمي." وأضاف "لم يكن لدي ما أعيش من أجله، والآن بات لدي شخصان مميزان أعيش من أجلهما، لدي عائلة كاملة أعيش من أجلها، وعالم كامل أعيش من أجله".

