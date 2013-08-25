اعتراض 18 ألف شخص على ممثل "باتمان" الجديد

أثار اختيار استديوهات "وورنر" الممثل الأميركي بن أفليك، للعب دور الرجل الوطواط "باتمان" حفيظة محبي الأبطال الخارقين الذين أطلقوا عرائض عدة مطالبين فيها باختيار ممثل آخر.

ومع أن شعبية بن أفليك، في هوليوود أصبحت كبيرة جداً منذ فوزه بجائزة أوسكار أفضل فيلم عن "أرغو" في شباط/فبراير الماضي، إلا أن محبي الرجل الوطواط غير راضين عنه.

وعلى موقع "تشينج اورغ" الإلكتروني المخصص للعرائض، وقع أكثر من 17600 شخص نصاً يطالب "وورنر" بإعادة النظر في قرارها.

وجاء في نص العريضة أن "موهبته التمثيلية بعيدة كل البعد عن موهبة بروس وين، ولن يعطي الدور حقه، فهو ليس لديه عضلات ولا الهيبة اللازمة للعب دور باتمان، ودوره في "ديرديفيل" كان مريعاً ولا تليق به أفلام الحركة، من فضلكم، جدوا ممثلاً آخر".

ونشرت عريضة أخرى على موقع البيت الأبيض الإلكتروني، ثم سحبت بعد ساعات قليلة.

وارتفعت أصوات أخرى للدفاع عن الممثل البالغ من العمر 41 عاماً، من بينها بروفسور علم النفس ترافيس لانغلي الذي أشار إلى ممثلين تعرضوا للنقد في البداية عند اختيارهم للعب أدوار معنية، لكنهم برعوا فيها في نهاية المطاف، مثل مايكل كيتون في دور باتمان وآن هاثواي في دور المرأة الهرة.

ومن المتوقع أن يعرض فيلم الرجل الوطواط الجديد الذي سيجتمع فيه باتمان وسوبرمان سنة 2015، وسيتولى إخراجه زاك سنايدر.