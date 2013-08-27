مادونا تتصدر قائمة المشاهير الأعلى دخلاً يليها سبيلبرغ

أعلنت مجلة فوربس الاثنين، أن نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا كانت الأعلى دخلاً بين المشاهير في العام المنتهي، في الثلاثين من يونيو/حزيران بإيرادات قدرت بحوالي 125 مليون دولار. وجاءت إيرادات مادونا بالأساس من جولة حفلات لألبومها "ام.دي.ان.ايه" إلى جانب مبيعات ملابس وعطور واستثمارات متنوعة.

وأشارت قائمة نشرتها "فوربس" إلى أن المخرج ستيفن سبيلبرغ صاحب الفيلم الشهير "لينكولن" الذي أنتج العام الماضي جاء في المرتبة الثانية بفارق كبير عن مادونا حيث بلغ دخله 100 مليون دولار.

وقالت دوروثي بومرانتز الصحفية بالمجلة "نجاح مادونا وهي في الخامسة والخمسين من العمر يظهر بالتأكيد القوة الهائلة لمسيرة موسيقية ناجحة" مشيرة إلى أنه كثيرا ما يقال عن مغنية البوب الشابة ليدي جاجا البالغة من العمر27 عاما، إنها تقتفي مسيرة مادونا في عالم الغناء التي بدأت قبل 40 عاماً.

واستخدمت فوربس معلومات من وكلاء ومديرين ومنتجين وآخرين لحساب تقديرات إيرادات المشاهير. وقالت المجلة إن إيرادات مادونا قريبة من الدورة السابقة للدخل الذي حققته في عام 2009 ، وبلغ 110 ملايين دولار لكنه يقل عما حققته أوبرا وينفري في العام السابق عندما بلغت إيراداتها 165 مليون دولار. وكانت مرتبة وينفري هبطت إلى الثالثة عشر في القائمة الجديدة بعدما انخفضت إيراداتها إلى 77 مليون دولار.