مونيكا بيلوتشي تنفصل عن زوجها بعد 14 عاماً من الزواج

أعلن الزوجان مونيكا بيلوتشي وفانسان كاسيل الاثنين، عن انفصالهما بعد 14 عاماً من الزواج. وكانت مجلة "كلوزير" الفرنسية أول من كشف عن انفصال الممثلين، مخصصة لهما صفحتها الأولى. وقد أكد الجهاز الإعلامي للممثلة في روما هذه المعلومات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وقام الملحق الإعلامي للممثل الفرنسي بالأمر عينه في باريس، مقدما بيانا صدر عن الممثل الفرنسي يؤكد فيه أنه انفصل عن زوجته مونيكا بيلوتشي بالتراضي.

وأوضحت الناطقة باسم الممثل أنه ما من معلومات إضافية ستقدم في هذا الشأن.

وفانسان كاسيل ومونيكا بيلوتشي هما من الأزواج الأكثر شهرة في مجال السينما.

وكانا قد التقيا في عام 1995 خلال تصوير أحد الأفلام. ولهما ابنتان هما ديفا المولودة في عام 2004 وليوني المولدة في عام 2010.