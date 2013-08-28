وحيد حامد يأمل انتهاء حكم الإخوان في "الجماعة"

عقب تقديم الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، الذي يتناول قصة جماعة الإخوان المسلمين بمصر في عام 2010، يعتزم الكاتب الكبير وحيد حامد بمعاونة المخرج محمد ياسين تقديم الجزء الثاني والأخير من العمل في رمضان المقبل.

وأكد الكاتب وحيد حامد في تصريحاته لـ"العربية.نت"، أن "المسلسل كان مقرراً أن يتكون من ثلاثة أجزاء، ولكنه اضطر إلى تقليصه إلى جزأين فقط"، مشيراً إلى قيامه بإعادة صياغة العمل مرة أخرى، بعد أن قام بعمل إعادة نظر في الأحداث التي جرت.

ورداً على تساؤل مفاده هل تكون نهاية الجزء الثاني من المسلسل هي سقوط حكم الإخوان، أجاب مؤلف "طيور الظلام"، أنه يأمل ذلك، معرباً عن وجهة نظره بأن "حكم الإخوان في مصر سينتهي عندما يعود الاستقرار، وتنتهي كافة الأحداث المشتعلة التي تشهدها البلاد".

المسلسل أصبح مطلباً شعبياً

وعلى الجانب الآخر وحول تعليقه على الأبطال المقرر استدعاؤهم للمشاركة في الجزء الثاني، أكد المخرج محمد ياسين لـ"العربية.نت" أنه "من الممكن أن يكون هناك عدد من أبطال الجزء الأول مشاركين في الجزء الثاني، وكل هذا رهن انتهاء وحيد حامد من عملية الكتابة، خاصة أن العمل من المقرر أن يُعرض في شهر رمضان المقبل".

واعتبر ياسين أن "الأحداث التي جرت في مصر في الوقت الراهن جعلت الجزء الثاني من العمل أصبح بمثابة همّ وطني ومطلب شعبي، موضحاً أن هناك رغبة لدى جميع المصريين من أجل مشاهدة الأحداث التي ستجري لمعرفة حقيقة ما يدور داخل جماعة الإخوان المسلمين".

يُذكر أن الأردني إياد نصار كان قد قام ببطولة الجزء الأول من العمل، مجسّداً شخصية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.