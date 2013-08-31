رامي عياش يتزوج.. وتهنئة خاصة من رئيس الدولة اللبنانية

احتفل المطرب اللبناني، رامي عياش، بزواجه من مصممة الأزياء داليدا سعيد، في مجمع "البيال"، وسط بيروت، وبحضور كبير من نجوم الوسط الفني وشخصيات اجتماعية وسياسية.

عياش أطلق نهار زفافه أغنية خاصة بالمناسبة، من كلمات وألحان سليم عساف، ومن توزيع داني حلو، حملت عنوان "وردية"، عبر تغريدة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمنت: "وردية وردية رح خلي أيامك وردية، رح خلي أيامك غزل تينضرب فينا المثل، وتوعيني شفاف العسل حتى نعمل صبحية".

وكان من بين الحضور كل من الفنانتين سيرين عبدالنور ودينا حايك، والإعلامي نيشان، والإعلامية جومانا بوعيد، والمخرج سعيد الماروق، والشاعر نزار فرنسيس، وسمير نخلة، ونادر صعب وزوجته أنابيلا هلال.

وبحسب صحيفة "البيان"، تلقى المطرب اللبناني رامي عياش، تهنئة من العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة زواجه.

وخص سليمان العريس ببرقية جاء فيها: "فيما تخطو مع عروستك داليدا سعيد صوب حياة مشتركة، تنموان فيها بالحب والاحترام، وتبنيان بالتضحية والوفاء لبنة جديدة في المجتمع، نتوجه إليكم بالتهنئة القلبية، سائلين الله أن يكلّل فرحكم برعايته ورضاه".