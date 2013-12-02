وفاة الفنان السوري سليم كلاس إثر نوبة قلبية مفاجئة

توفي الفنان السوري المعروف سليم كلاس، اليوم الاثنين، في العاصمة دمشق عن عمر يناهز 77 عاماً. وأكد مصدر في الوسط الفني لوكالة الأنباء الألمانية خبر وفاة كلاس، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ووُلد الفنان الراحل في دمشق عام 1936، وبدأ العمل في التمثيل منذ عام 1970، وله مسيرة فنية طويلة، تضمنت أكثر من 135 عملاً فنياً، بين السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون.

وكان كلاس يحضّر لعدة أعمال للموسم الفني في رمضان القادم، وكان قد شارك بعدة مسلسلات في الموسم السابق، منها "قمر شام"، و"طاحون الشر" في جزئه الثاني.

وعُرف كلاس بأداء الأدوار التقليدية للرجل الشرقي وأحياناً كثيرة دور التاجر السوري الذكي، فضلاً عن أدوار الرجل المزواج، يُشار إلى أن لكلاس ستة أولاد، ولد وخمس بنات، وحائز على إجازة في التجارة، ولم يعلن كلاس موقفاً علنياً من الأزمة في بلاده.

