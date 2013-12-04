نجمة البوب الأميركية سايروس تتصدر عمليات بحث "ياهو"

تصدرت نجمة البوب الأميركية مايلي سايروس ومحاكمة جودي أرياس الأميركية قاتلة صديقها عمليات البحث على ياهو في 2013.

وقال محرك البحث الشهير على الإنترنت، يوم الثلاثاء: "إن سايروس اجتذبت معظم عمليات البحث على ياهو هذا العام لتتجاوز نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي تصدرت القائمة العام الماضي".

وحظيت سايروس، باهتمام كبير في 2013 إذ تصدرت عناوين الصحف بعد انفصالها عن خطيبها الممثل ليام هيمسورث ورقصها المثير على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز (ام تي في) الموسيقية، في أغسطس، كما انها أصدرت ألبومها الجديد (بانجرز) في أكتوبر.

واجتذبت محاكمة أرياس (33 عاما) التي أدينت في مايو، بقتل صديقها ترافيس الكسندر في منزله بمنطقة فينيكس اهتمام الجمهور بشهادتها الغريبة ورسوم الأدلة الجنسية لتصبح القصة الخبرية الأكثر بحثا على ياهو.

واحتل قانون الرعاية الصحية الأميركي المعروف باسم "أوباما كير" المرتبة الثانية بعد محاكمة أرياس كثاني الاخبار الأكثر بحثا على ياهو، في حين جاء تفجير ماراثون بوسطن في أبريل، في المركز الثالث.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما الشخصية السياسية الأكثر بحثا على ياهو ليتفوق على رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نلسون مانديلا الذي جاء في المركز الثاني، بينما حلت حاكمة آلاسكا السابقة والمرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائبة الرئيس الأميركي سارة بيلن

في المركز الثالث.

وفي حين تصدرت سايروس عمليات البحث على ياهو تصدرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه البحث على محرك البحث بينج بينما تصدرت نورث وست الطفلة الأولى لكيم كارداشيان من مغني الراب كاني وست البحث عن أخبار المشاهير على محرك البحث آسك دوت كوم.