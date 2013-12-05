مشاركة 174 فيلماً بـ43 لغة في مهرجان دبي السينمائي

يفتتح "مهرجان دبي السينمائي الدولي" فعالياته التي تنطلق مساء غد الجمعة 6 ديسمبر بفيلم "عمر" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، المرشح لنيل جائزة "أوسكار" أفضل فيلم أجنبي، والحائز على جائزة "غولدن غلوب"، يرافقه من أبطال العمل، كل من آدم بكري وإياد حوراني ووليد زعيتر.

وستنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان في مدينة جميرا، متضمنة أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية، حيث يستضيف المهرجان رموز صناعة الفن السابع محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسوف يتم نقل أحداث البساط الأحمر مباشرة على قناة "يوتيوب" الخاصة بالمهرجان.

وستشهد هذه التظاهرة الثقافية التي تمتد لثمانية أيام، عروضاً لـ174 فيلماً، من 57 دولة ناطقة بـ43 لغة، يتضمن ذلك مشاركة أكثر من 100 فيلم من العالم العربي، واستضافات لرموز صناعة السينما العربية والعالمية، وجلسات حوارية وندوات، ستتاح خلالها الفرصة للجمهور ووسائل الإعلام للتفاعل مباشرة مع نجوم وخبراء صناعة السينما. أما على صعيد صناعة السينما، سينظّم المهرجان عدداً من ورش العمل واللقاءات التي توفر منصة تعارفية وعملية لعقد الاتفاقيات والشراكات التجارية في عالم السينما.

وتتضمن قائمة النجوم الذين سيتوجهون إلى دبي لحضور الدورة العاشرة، كلاً من: مارتن شين، وكيت بلانشيت، ومايكل جوردان، وجاويد جفري، وجيم شريدان، ويوجين دومينغو، ومراد يلدرم، وبورسين تيرزيفلوند، وميلتم كامبل، ويويا ياغيرا، وجستن شادويك، ومايكل بينا، وسكون كوبر، وسانجاي سوري.

ومن الخليج العربي، ستسلط أضواء البساط الأحمر على كل من النجوم: أسمهان توفيق، وملاك، وشجون، ومشاري البلام، وسعاد عبدالله، وشهد، وسحر حسين، وأحلام حسن، ولمياء طارق، وانتصار الشراح، وعبدالناصر درويش، ولمياء طارق، وعبدالعزيز جاسم، ونجوى الكبيسي، وسناء يونس، ولطيفة المجرن، وإبراهيم الزدجالي.

بينما يسير على البساط الأحمر نخبة من ألمع الأسماء الفنية في الوطن العربي، مثل: سمير فريد، وهاني أبو أسعد، وآدم بكري، وإياد حوراني، ووليد زعيتر، وسنان أنطون، وحسن يوسف، ويسرا، وعزت العلايلي، ونيللي، ونادية الجندي، وجيزيل خوري، وسميرة أحمد، وطارق التلمساني، ويوسف شعبان، وعبدالرحمن أبوزهرة، وأحمد بدير، وسامي العدل، ومحمود قابيل، وحسن مصطفى، وميمي جمال، ومحمد سعد، وشيرين عادل، وصفوت غطاس، وهاني رمزي، ورامي صبري، وخالد النعيمي، وياسمين عوض، وكارمن لبس، وكارول عبود، وتوفيق جلاب، وياسمين رئيس، ودرة زرّوق، ومحمد ملص، ومحمد خان، ويسري نصر الله، ونوري بوزيد، وشيرين دعيبس، ورمسيس مرزوق، وخالد الصديق، ونبيل مالح، وخالد صالح، وسمير غانم، ورشيد مشهراوي، وجيلالي فرحاتي، وكميل سلامة، وندى أبو فرحات، وهاني عادل.

وستقدم خلال الليلة الافتتاحية لـ"مهرجان دبي السينمائي الدولي"، هذا العام، جائزة "تكريم إنجازات الفنانين" العربية للناقد المصري القدير سمير فريد، احتفاء بجهوده السخية تجاه السينما العربية والعالمية على مدار خمسة عقود، وكذلك تقديم جائزة "تكريم إنجازات الفنانين" الدولية للممثل الأميركي القدير مارتن شين، الحائز على العديد من جوائز "إيمي" و"غولدن غلوب"، تكريماً لمسيرته الفنية الطويلة.

ويعد مهرجان دبي السينمائي الدولي أحد أبرز وأكبر المهرجانات السينمائية في المنطقة، فقد أسهم منذ تأسيسه عام 2004، في أن يشكل منصة متكاملة لتشجيع أعمال صانعي الأفلام العرب والمبدعين في القطاع السينمائي على المستوى العالمي، عبر دعم وتعزيز انتشار الحراك السينمائي في المنطقة.

وتقام الدورة العاشرة من المهرجان في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر 2013.