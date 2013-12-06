محمد خان يستعين بـفتاة المصنع من أجل جائزة المهر العربي

مع انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي السينمائي الدولي مساء الجمعة، سافر صناع فيلم "فتاة المصنع" الذي كتبته وسام سليمان ويخرجه محمد خان مساء الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل المشاركة في المهرجان، من خلال الفيلم الذي ينافس على جائزة "المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة" وهي المسابقة الرئيسية للمهرجان الدولي.

ويمثل فيلم "فتاة المصنع" الذي تم الانتهاء منه في عامين، بعد أن أعلن عن البدء فيه في العام 2011، بمثابة عودة المخرج محمد خان إلى الإخراج مرة أخرى، بعد أن كانت آخر أعماله هو فيلم "في شقة مصر الجديدة" الذي قام ببطولته خالد أبو النجا وغادة عادل قبل سبع سنوات، ليرتبط اسم المخرج الكبير بعدد من الأعمال التي لم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع.

أزمة في التمويل



وعلى الرغم من كون فيلم "فتاة المصنع" حصل على جائزة الدعم المالي من وزارة الثقافة، إلا أنها لم تكن كافية من أجل إتمام العمل الذي تقوم ببطولته ياسمين رئيس وهاني عادل وسلوى خطاب، ما جعل المنتج محمد سمير يحصل على تمويل من قبل سبع مؤسسات دولية ساهمت في إنتاج العمل ليرى النور أخيرا بعد سلسلة من التأجيلات التي حاصرت الفيلم الذي يدور حول فتاة هي "هيام" تبلغ من العمر 21 عاما، تعمل في أحد مصانع الملابس، التي تصطدم من خلال قصتها بتقاليد المجتمع المصري.

استبدال البطلة

ويبدو أن الأفيش الخاص بالفيلم الذي طرح مؤخرا، وتصدرته الممثلة ياسمين رئيس، كان مقررا له شكل مختلف قبل عامين، حيث كانت الفنانة روبي هي المقرر لها أن تقوم بدور البطولة، قبل أن يتم استبدالها بياسمين رئيس، دون إبداء أسباب لمثل هذه الخطوة، سواء من قبل روبي، أو من قبل صناع العمل الذين لم يتحدثوا عن سر التغيير المفاجئ.

هذا ويشهد مهرجان دبي السينمائي الدولي، العرض العالمي الأول للعمل في الثامنة من مساء الأحد بحضور أبطاله وصناعه، الذين وصلوا بالفعل إلى حيث مقر المهرجان، من أجل حضور حفل الافتتاح الليلة.

