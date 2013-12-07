انطلاق مهرجان دبي الدولي للسينما بنسخته العاشرة

انطلق مهرجان دبي السينمائي العالمي في دورته العاشرة بحضور عربي و عالمي كبيرين، ويستهل المهرجان أفلامه بفيلم عمر الفلسطيني، وهي المرة الأولي التي يبدأ فيها المهرجان بفيلم من إنتاج عربي.

من أبرز المشاركين هذا العام الممثل الأميركي المخضرم مارتن شيين، والممثلة البريطانية كايت بلانشيت، كما يشارك في المهرجان نجوم عرب لأول مرة، بينهم حسن يوسف وعزت العلايلي ونجم الكوميديا محمد سعد.

ويشهد المهرجان استضافات لرموز صناعة السينما العربية والعالمية، وجلسات حوارية وندوات، ستُتاح خلالها الفرصة للجمهور ووسائل الإعلام، للتفاعل مباشرة مع نجوم وخبراء صناعة السينما.

أما على صعيد صناعة السينما، فسينظّم المهرجان عددًا من ورش العمل، واللقاءات، التي توفّر منصة تعارفيه عملية لعقد الاتفاقيات والشراكات التجارية في عالم السينما.

والمهرجان حدث ثقافي، يقام سنوياً في شهر ديسمبر/ كانون الأول في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تنظيمه من طرف مؤسسة دبي للإعلام والترفيه.

ويسعى المهرجان إلى التأكيد على مكانته بصفته واحداً من أهم المهرجانات السينمائية الدولية، ويقدّم قاعدة لعرض الإبداعات السينمائية العربية والآسيوية-الإفريقية، وفي الوقت ذاته يهدف إلى تنمية صناعة السينما ودعم المواهب السينمائية في المنطقة.