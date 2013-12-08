دبي السينمائي يكرم عشرة من رواد ومبدعي السينما

كرم مهرجان دبي السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورته العاشرة الذي أقيم مساء الجمعة 6 ديسمبر، 10 من المخرجين والممثلين ومديري التصوير السينمائيين العرب، وذلك لحضورهم في قائمة مهرجان دبي السينمائي الدولي لأهم 100 فيلم، التي أعلن عنها في 6 نوفمبر الماضي، وجاءت نتيجة لاستفتاء شارك فيه 475 شخصية سينمائية وثقافية عربية وعالمية.

هذا ويستكمل مهرجان دبي السينمائي الدولي من خلال قائمة أهم 100 فيلم عربي، دوره الريادي في مواكبة السينما العربية، بحيث تأتي هذه المبادرة وكتاب "سينما الشغف" الذي يتناول بالتحليل والنقد والتاريخ أفلام قائمة أهم 100 فيلم عربي"للإضاءة على ماضي السينما العربية وتاريخها"، حسب عبدالحميد جمعة، رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي، موضحاً أن مهرجان دبي السينمائي الدولي منذ تأسيسه عام 2004 انصب على السينما العربية، من خلال تقديم الكثير من المبادرات التي كانت على اتصال بحاضر السينما العربية ومستقبلها.

ويأتي تكريم السينمائيين العرب وفقاً لمعيارين، أولهما أولئك الذين جاءت أفلامهم في المراتب العشر الأولى، وثانيهما أولئك الذين تكرر حضورهم في ثلاثة أفلام فأكثر ضمن قائمة الـ100 فيلم، وفي أية تخصصات كانت.

أربعة من بين المكرمين العشرة تواجدت أفلامهم في المراتب العشر الأولى من قائمة مهرجان دبي السينمائي لأهم 100 فيلم عربي، حيث يكرم النجم عزت العلايلي عن دوره في فيلم يوسف شاهين "الأرض" 1969 والذي احتل المرتبة الرابعة بنيله 139 صوتاً، عدا عن الأدوار المميزة التي قدمها في أفلام أخرى جاءت في قائمة أهم 100 فيلم عربي، مثل "الطوق والإسورة" لخيري بشارة، و"السقا مات" و"المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.

كما تم تكريم المخرجة والمونتيرة التونسية مفيدة التلاتلي التي احتل فيلمها "صمت القصور" 1994 المرتبة الخامسة بواقع 120 صوتاً، هذا عدا عن مشاركتها في مونتاج خمسة أفلام حضرت في القائمة هي: "عصفور السطح" لفريد بوغدير، و"عمر قتلتو الرجلة" لمرزاق علواش، و"الهائمون" لناصر خمير، و"الذاكرة الخصبة" لميشيل خليفي، و"رسائل من سجنان" لعبداللطيف بن عمار.

أحلام المدينة

وتم تكريم المخرج السوري محمد ملص، عن فيلمه "أحلام المدينة" 1983 الذي احتل المرتبة السادسة ونال 103 أصوات، إضافة لاحتلال فيلمه "الليل" 1992 المرتبة 26. كما كرم المهرجان المخرج زياد دويري عن فيلم "بيروت الغربية" 1998 صاحب المرتبة التاسعة بواقع 80 صوتاً، والنجمة اللبنانية كارمن لبس التي جسدت دور الأم في هذا الفيلم.

أما المخرج المصري محمد خان فاعتلى المنصة أيضاً في حفل الافتتاح، ليكرم على ثلاثة أفلام له جاءت في قائمة أهم 100 فيلم عربي، وهي: "زوجة رجل مهم"، و"أحلام هند وكاميليا"، و"الحريف". وإلى جانب خان تم أيضاً تكريم اثنين من مديري التصوير اللذين أدارا أكبر عدد من الأفلام الواردة في القائمة، وهما: رمسيس مرزوق مدير التصوير في كل من "هي فوضى"، و"المهاجر"، و"ليه يا بنفسج"، و"حين ميسرة"، و"مرسيدس"، أما مدير التصوير الثاني فهو طارق التلمساني الحاضر في "عرق البلح"، و"الطوق والإسورة"، و"بحب السيما"، و"يوم مر.. يوم حلو"، و"المواطن مصري".

تكريم أحمد بدير

فيما تم تكريم النجم أحمد بدير، صاحب الأدوار المميزة في كل من "الطوق والإسورة"، و"عمارة يعقوبيان"، و"المهاجر"، و"حين ميسرة"، وكذلك النجمة المصرية يسرا صاحبة الأدوار الرائعة في كل من "عمارة يعقوبيان"، و"المهاجر"، و"مرسيدس".

وانضم إلى قائمة المكرمين المخرج الكويتي خالد الصديق الذي احتل فيلمه "بس يا بحر" المرتبة 19 بحصوله على 49 صوتاً، كونه يمثل التجربة السينمائية الخليجية.

ومن الجدير ذكره أن الدورة العاشرة من مهرجان دبي السينمائي الدولي تبدأ في 6 ديسمبر وتستمر لغاية 14 ديسمبر، مقدمة أكثر من 174 فيلماً، 70 عرضاً عالمياً أول، و11 عرضاً دولياً أول، من 57 دولة، ناطقة بـ43 لغة.