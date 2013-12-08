كوريا تتوج بالنجمة الذهبية في مهرجان مراكش الدولي

أسدل الستار أمس السبت على فعاليات الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بفوز الفيلم الكوري الجنوبي "هان كونك جو" للمخرج لي سو جين بالنجمة الذهبية (الجائزة الكبرى)، وعادت جائزة أحسن إخراج للفيلم الإيطالي "ميدياس" لمخرجه أوندريا بالاورو.

أما جائزة لجنة التحكيم فكانت من نصيب فيلم "الدمار الأزرق" للمخرج الأميركي جيريمي سولنيي وفيلم "مسبح" للمخرج الكوبي كارلوس ماتشادو كينطيلا.

وحازت الممثلة أليسيا فيكاندر على جائزة أحسن دور نسائي عن تجسيدها لشخصية إريكا في فيلم "الفندق" للمخرجة السويدية ليزا لانكسيت.

كما كانت جائزة أحسن دور رجالي مناصفة لكل من ديديي ميشون، الذي جسد شخصية بنجمان في فيلم "حمى" للمخرج المغربي هشام وعيوش، وسليمان دازي عن شخصية كريم.

وتدور أحداث، فيلم "هان كونج جو" الفائز بالنجمة الذهبية حول فتاة مراهقة اضطرت إلى تغيير مدرستها لأن والديها أصبحا غير قادرين على رعايتها، لينتهي بها المطاف بالعيش مع والدة أحد أساتذتها التي سترفض في البداية استقبالها، لكنها ستغير رأيها فيما بعد عندما تكتشف أن الفتاة ضحية إهمال والديها.

وفي إطار هذا الظرف الجديد الذي فرض نفسه عليها، تقرر "هان كونج جو" الاعتماد على نفسها لمواجهة حياتها الجديدة ، والتأقلم مع وضعها، وستجعل من السباحة وهي هوايتها المفضلة متنفسا لها.

وتتوالى أحداث الفيلم لتكشف أن "هان كونج جو" ضحية عملية اغتصاب جماعي وضحية ظروف وأخطاء والديها اللذين أهملاها وانشغلا عنها، حتى تورطت في هذه القضية التي ستتعقد أكثر عندما تقدم صديقتها على الانتحار.

وللإشارة فالسينما المغربية سجلت حضورها خلال هذه الدورة في المسابقة الرسمية من خلال عملين في إطار الإنتاج المشترك، ويتعلق الأمر بفيلم "حمى" (فييفر) وهو إنتاج مغربي فرنسي من إخراج هشام عيوش، وفيلم "خونة" (ترايترز)، من إنتاج مغربي أميركي، وإخراج شين غوليت.