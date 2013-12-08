"Arabs Got Talent" يتوج فريق Sima بطلاً لموسمه الثالث

أسدل الستار ليلة السبت إلى الأحد على البرنامج الجماهيري "آراب غوت تالانت" بفوز فريق سوري بلقب الموسم الثالث.

وفي حلقته الختامية، شهد برنامج " Arabs Got Talentتتويج فريق " Sima" السوري كبطل للبرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC4".

واحتل الفريق السوري، إلى جوار الرسام الفلسطيني محمد الديري، والأميركية جينيفر جراوت، المراكز الثلاثة الأولى، قبل أن يقتنص فريق "Sima" المركز الأول، بالتصويت.

وشهدت الحلقة الأخيرة من البرنامج تقديم الفريق السوري لاستعراض امتزجت فيه الأوضاع السياسية بالفن الاستعراضي، بعد أن قدم استعراض "الكراسي"، في إشارة إلى الصراع على كرسي الحكم، وهو ما علقت عليه لجنة التحكيم، حيث قال علي جابر "يلعن أبو الحرب"، وأضاف إليها أحمد حلمي "على الكراسي اللي بيمسكوا فيها".

تكريم عرفات

كما قدم الرسام الفلسطيني، محمد الديري، رسمة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، باستخدام النار، بعد أن كان في الحلقة الماضية قد قدم بورتريه للفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، بينما قدمت الأميركية جينيفر جراوت أغنية "وحشتني"، ويعد صعودها إلى الحلقة الختامية مفاجأة للكثيرين، خاصة أنها لا تجيد اللغة العربية.

وفضل الجمهور في الموسم الثالث أن يسير على درب الموسم الثاني، حيث لم يقم باختيار موهبة مختلفة في هذا العام، بعد أن كان الفائز في الموسم الماضي هو الفريق السعودي الراقص "خواطر الظلام"، ليقوم هذه المرة باختيار فريق استعراضي أيضاً ولكنه سوري الجنسية.

وكان الفائز في الموسم الأول هو المتسابق المصري، عمرو قطامش، في فئة "الشعر الحلمنتيشي"، ولم تستطع أية موهبة غنائية الفوز بالبرنامج على مدار المواسم الثلاثة.

وفي أول ردود فعل الفنانين، وعقب انتهاء الحلقة الأخيرة، أرسلت الفنانة السورية كندة علوش تهنئة للفريق السوري الفائز، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها لم تشاهد الحلقة لتواجدها خارج المنزل، ولكنها ترسل تحيتها للفريق الذي رفع رأسها، خاصة أنها من محبي الفريق، وقامت بدعمه في الحلقات الماضية.