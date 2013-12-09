الأوبرا المصرية تكرم "صوت الجبل" وديع الصافي

انتهت حالة الحداد التي أعلنت في مصر قبل أسبوعين، والتي تأجل بسببها حفل تأبين الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، ليقام الحفل أخيرا مساء الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الذي تزينت خلفيته بصورة ضخمة للمطرب الراحل.

الاحتفالية شهدت تواجد أسرة المطرب الملقب بـ "صوت الجبل" إضافة إلى وجود عدد كبير من الشخصيات الفنية والسياسية، على رأسها وزير الثقافة المصري الدكتور محمد صابر عرب، ورئيس دار الأوبرا إيناس عبد الدايم، إضافة إلى الفنانة نبيلة عبيد وسمير صبري والدكتور محمد العدل، وعدد من الوزراء السابقين، كما تواجدت بعض الشخصيات من الجانب اللبناني.

توالت الكلمات من قبل المسؤولين المصريين واللبنانيين خلال حفل التأبين، تحدث فيها الجميع عن قيمة الفنان الراحل وما قدمه للوطن العربي على مدار حياته، حتى تم تسليم درع التكريم إلى انطوان نجل الفنان الراحل، الذي حرص على حمل درع التكريم فوق رأسه، في إشارة إلى اعتزازه بالحصول عليه.

وأكد انطوان في كلمته أن مصر لها فضل كبير على والده في مشواره الفني، كما قدم لوالده خمس أغنيات خلال الفصل الأول من الاحتفال، الذي شارك فيه المطرب اللبناني هشام الحاج، إلى جوار عدد كبير من مطربي دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وتم تقديم عدد من الأغنيات من بينها "رمشة عينيك"، "هوا الوديان"، واختتمت الأمسية بأغنية "عظيمة يا مصر" التي شارك في تقديمها الجميع.

وكان وديع الصافي، الذي لقب بالعديد من الألقاب، من بينها "قديس الطرب" و "الصوت الصافي" ، رحل قبل شهرين عن عمر يناهز الـ 92 عاما.

وكانت نشأته محاطة بظروف صعبة، تسببت في عدم إكمال دراسته، حتى جاءت انطلاقته الفنية في عام 1938 حينما فاز في إحدى المسابقات الغنائية وسط تنافس مع 40 متسابقا، وفي نهاية الأربعينيات جمعه لقاء بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي قال عن وديع "من غير المعقول أن يملك أحد هكذا صوت".

وحمل وديع الصافي الجنسية المصرية بعدما قدم أغنية "عظيمة يا مصر"، وذلك إلى جوار جنسياته اللبنانية والبرازيلية والفرنسية.