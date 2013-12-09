الشرطة التركية تحقق في سرقة لوحات فنية بالعاصمة أنقرة

فتحت الشرطة التركية تحقيقاً، الاثنين، إثر سرقة لوحات وتحف فنية من متحف في أنقرة تقدر قيمتها الإجمالية بثلاثين مليون دولار، بحسب ما كشفت الصحافة التركية.

وتبحث الشرطة عن 40 لوحة على الأقل، علماً بأنها كانت قد عثرت الأسبوع الماضي على حوالى 30 لوحة خلال عملية نفذتها في إسطنبول، وفق ما أوردت الصحف.

وأكد وزير الثقافة التركي عمر جيليك في رسالة نُشرت على حسابه في "تويتر" أنه تم العثور على جزء من الأعمال المسروقة، وأن المحققين يواصلون تحقيقاتهم.

وكتب الوزير "سنتخذ تدابير حازمة لإعادة هذه التحف الفنية التابعة لإرث الأمة".

وجاء في صحيفة "راديكال" أن أكثر من 300 قطعة قد سُرقت من مجموعات متحف الدولة للفنون والمنحوتات في أنقرة واستبدلت عشرات القطع بأخرى مزيفة.

وكانت السلطات التركية قد أطلقت خلال السنوات الأخيرة عملية مثيرة للجدل لاستعادة قطع أثرية تعود للحقبتين البيزنطية والعثمانية عُثر عليها في الأراضي التركية، لكنها معروضة في متاحف أجنبية.