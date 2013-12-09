نجوم السينما يستعرضون إنجازاتهم في دبي السينمائي

يشارك نجم هوليوود العالمي، مارتن شين، في مهرجان دبي السينمائي الدولي العاشر، ويستعرض مسيرته المهنية خلال العقود الخمسة الماضية، التي حظي فيها بأدوار بارزة في أشهر إنتاجات هوليوود، حيث عمل مع نجوم كبار، مثل فرانسيس فورد كوبولا، وتيرينس ماليك، وأوليف ستون، ومارتن سكورسيس.

وعلق مارتن شين على أعماله مع مارتن سكورسيس قائلاً: "أنا من عشاق مارتن سكورسيس، وإذا ما سنحت لي الفرصة لأعمل معه مجدداً فسأفعل دون تردد، فهو يتميز عن أقرانه من المخرجين الآخرين بما يمنحه من حب كبير لمن يعملون معه من ممثلين".

وأضاف: "كما أود العمل أيضاً مع الأخوين كوين، فأنا مفتون بأعمالهما".

كما تحدث مارتن شين مع ناشين مودلي عن عدة مواضيع، تضمنت خبرته كأحد النجوم العالميين، ومسيرته الطويلة، وتفانيه في العمل، وأبرز المحطات المهنية في حياته، واللحظات التي لا يزال يعتز بها.

ومن ناحية أخرى، حرص المخرج المصري الكبير، محمد خان، على اختيار الدورة العاشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي للكشف عن أحدث أعماله الروائية "فتاة المصنع"، وعرضه عالمياً لأول مرة، والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، وهاني عادل، ويحكي قصة الفتاتين هيام وبسمة، اللتين تعملان في مصنع ملابس في أحد الأحياء الفقيرة بالقاهرة. ويعتبر مهرجان دبي السينمائي الدولي اليوم المنصة العربية الأكثر تفضيلاً لإطلاق أعمال السينما العربية الجديدة، وذلك للاستفادة من الحضور العربي والعالمي القوي الذي يوفره المهرجان، بما يلقي المزيد من الأضواء على صناعة السينما العربية وتقديمها على أوسع نطاق لجمهور وصناع السينما العالمية.