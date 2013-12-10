"ميتاليكا" تقدم عرضاً موسيقياً "صامتا" في القطب الجنوبي

قدمت فرقة الروك الأميركية "ميتاليكا"، مساء أول أمس الأحد، عرضاً موسيقياً فريداً من نوعه في القطب الجنوبي أمام نحو 100 متفرج زودوا بسماعات، تجنبا لإثارة الضجيج في المكان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وبذلك تكون فرقة "ميتاليكا" قد قدمت عروضاً في كل قارات الأرض.

وبدأ العرض عند الساعة 22:30 ليلاً، لكن الشمس كانت ما زالت مشرقة، قرب قاعدة كارليني الأرجنتينية، تحت قبة تحمي الموسيقيين والمتفرجين من هواء القطب الجنوبي القارس الذي يلفح القارة المتجمدة، رغم بداية فصل الصيف الجنوبي في هذه الأيام.

واقتصر جمهور العرض على حفنة من العلماء والباحثين.

وبحسب فرقة مجلة "رولينغ ستونز"، فإن هذا العرض هو الثاني من نوعه في القطب الجنوبي، إذ سبق أن قدمت فرقة "نوناتاك" المؤلفة من علماء وباحثين، عرضا موسيقيا هناك في العام 2007، في إطار حملة عالمية للتوعية بمخاطر الاحتباس الحراري.



