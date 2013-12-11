جمال سليمان يجسد شخصية عبد الناصر في "صديق العمر"

خطوة تاريخية جديدة يظهر بها الممثل السوري جمال سليمان في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن استقر على تقديم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من خلال مسلسل تلفزيوني يحمل اسم "صديق العمر"، الذي يكتبه ممدوح الليثي ومن إخراج عثمان أبو اللبن.

إلا أن العمل الدرامي لن يتطرق إلى حياة عبد الناصر الشخصية، ولكنه سيركز على العلاقة التي جمعت بينه وبين المشير عبد الحكيم عامر، وذلك حسب ما أكده المخرج عثمان أبو لبن في تصريحاته لـ"العربية.نت" الذي أشار إلى أن السبب في كون العمل يحمل اسم "صديق العمر" هو أنه يتطرق لتلك الصداقة التي جمعت بين الاثنين، موضحاً أن الفترة الزمنية التي سيدور فيها العمل لن تتناول حياة عبد الناصر وهو صغير، وذلك على عكس الأعمال التي تناولت سيرة الزعيم الراحل في الدراما أو السينما.

وأشار عثمان أبو لبن إلى أنه تجمعه في الوقت الحالي جلسات تحضير للمسلسل، بصحبة الفنان جمال سليمان إلى جوار الممثل المصري باسم سمرة الذي سيقوم بتجسيد شخصية المشير عبد الحكيم عامر، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا من الممثلين سيشاركون في بطولة العمل، ولكنه رفض الإفصاح عنهم في الوقت الحالي، معتبراً أن التصوير سيبدأ في شهر يناير المقبل، من أجل أن يكون العمل جاهزاً للعرض بحلول شهر رمضان المقبل.

وكان مسلسل "نقطة ضعف" هو آخر الأعمال التي قدمها جمال سليمان في شهر رمضان الماضي، وشاركته البطولة رانيا فريد شوقي.

ليست المرة الأولى

وتعد شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من الشخصيات التي تناولتها السينما والدراما في مناسبات مختلفة، حيث قدمها الراحل أحمد زكي في فيلم "ناصر 56"، وذلك قبل أن يقدمها خالد الصاوي في فيلم حمل اسم "جمال عبد الناصر" وشاركه بطولته عبلة كامل وهشام سليم في عام 1998.

بينما قدم رياض الخولي الشخصية بشكل ثانوي في 3 مسلسلات، هي "رد قلبي" و"أم كلثوم" و"فارس الرومانسية".

وبدوره قدم مجدي كامل الشخصية في مسلسل حمل اسم "ناصر"، كما قدمها بشكل ثانوي في مسلسل "العندليب".

وتعد محاولة سليمان هي المرة الأولى التي يتم التركيز فيها فقط على الصداقة التي جمعت بين ناصر وعبد الحكيم عامر.