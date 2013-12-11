"أوضتين وصالة" يُعيد محمود عبدالعزيز للسينما

أربع سنوات من الغياب عن السينما كانت كفيلة بأن يقرر الفنان المصري محمود عبدالعزيز العودة إليها مرة أخرى، من خلال فيلم "أوضتين وصالة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم أصلان، وكتب له السيناريو محمد صلاح العزب، على أن يتولى الإخراج شريف البنداري، ومن إنتاج شركة "فيلم كلينيك" للمنتج محمد حفظي.

وتم الإعلان مؤخراً عن الأفيش الخاص بالفيلم الذي يدور حول رجل مُسنّ يعاني من الوحدة، ولا يجد مخرجاً من وحدته سوى تفاصيل من حوله، على أن يبدأ تصوير العمل العام المقبل.

وفي تصريحاته لـ"العربية.نت"، أكد المخرج شريف البنداري المتواجد بمهرجان دبي في الوقت الحالي، أنهم يعملون على الفيلم منذ عامين، وذلك بعد أن حصل السيناريو الخاص بالعمل على جائزة مؤسسة ساويرس لأحسن سيناريو.

وحول تأخير تصوير العمل، فقد أوضح البنداري أن السبب في ذلك يرجع إلى التمويل الذي لم يكتمل بعد، مشيراً إلى أن الفيلم يُشارك في الوقت الحالي بأحد أقسام مهرجان دبي السينمائي الدولي الخاصة بتطوير المشروعات، من أجل الحصول على التمويل اللازم كي يتم الاستعداد لتصوير العمل.

ويعد هذا العمل هو الأول لمحمود عبدالعزيز في السينما بعد تقديمه لفيلمه "إبراهيم الأبيض" في عام 2009 مع أحمد السقا وعمرو واكد وهند صبري.

وعلى الجانب الآخر يستعد محمود عبدالعزيز لبدء تصوير مسلسل "جبل الحلال" الذي يكتبه ناصر عبدالرحمن ومن إخراج عادل أديب، على أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، حيث يتم الاستقرار على باقي الأبطال الذين سيشاركونه العمل في الوقت الحالي.

