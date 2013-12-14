فيلم فلسطيني يفوز بجائزة المهر العربي في مهرجان دبي

في ختام فعاليات مهرجان دبي السينمائي العاشر توج الفيلم "عمر" الفلسطيني بجائزة المهر العربي. كما نال مخرج الفيلم "هاني أبو أسعد" جائزة المهر العربي كأفضل مخرج.

الفيلم الفلسطيني، يحكي قصة حب تواجهُ عقبة الجدار الفاصل في فلسطين وله أبعادٌ سياسيةٌ واجتماعية جعلت منه الحصان الأسود للمهرجان.

كما حاز فيلم "فتاة المصنع" من بطولة "ياسمين رئيس"، التي حازت على جائزة أفضل ممثلة للمخرج "محمد خان"، على جائزة اتحاد النقاد الدوليين لهذا العام.

وكانت جائزة المهر العربي للأفلام الوثائقية من نصيب فيلم "الميدان" المصري والذي ينقل أحداث ميدان التحرير في مصر أثناء ثورة 25 يناير وقد استغرق إعداد الفيلم ما يقارب الثلاثة أعوام وهو من إخراج "كريم عامر".

الجدير بالذكر أن عدد الأفلام المعروضة في مهرجان دبي السينمائي لهذا العام بلغ ما يقارب التسعين فيلما وهو عدد كبير مقارنة بالأعوام العشرة السابقة من عمر المهرجان.