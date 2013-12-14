مطالبات بمنح المخرج محمد خان الجنسية المصرية بعد عقود

قبل أن يسافر المخرج محمد خان لحضور فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي، أعرب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أمنيته في أن يحصل على الجنسية المصرية قبل أن يموت، خاصة أنه قدم لمصر العديد من الأفلام خلال العقود الماضية.

وعقب حصول فيلمه "فتاة المصنع" على جائزتين من مهرجان دبي الذي انتهت فعالياته يوم الجمعة، ظهرت العديد من المطالبات الرسمية في مصر، من أجل أن يتم منح المخرج الباكستاني الذي ولد بمصر لأب باكستاني وأم مصرية الجنسية المصرية، وبالفعل قام حمدين صباحي بالتغريد عبر "تويتر"، مؤكداً أنه آن الأوان لأن يحصل محمد خان على الجنسية المصرية، بعدما قدم لمصر الكثير وكسب جوائز باسمها وإلى الآن لم يكتسب جنسيتها.

صفحة لجمع التوقيعات

وفي تعليقه على الأمر، أكد المنتج محمد العدل، مؤسس جبهة الإبداع لـ"العربية.نت" أن الجبهة قررت تدشين صفحة منفصلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل أن يتم جمع التوقيعات التي تطالب بمنح خان الجنسية المصرية، مشيراً إلى أنهم كمسؤولين عن جبهة الإبداع سيقومون بجمع هذه التوقيعات والتقدم بها إلى المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر، من أجل أن يصدر قراره بمنح الجنسية.

وعلى الجانب الآخر، أكد المخرج عمر عبدالعزيز وكيل نقابة السينمائيين بمصر لـ"العربية.نت"، أنهم من خلال مجلس النقابة قرروا تبني الأمر، وذلك في اجتماعهم الأخير، مشيراً إلى أنهم سيبذلون مجهوداً مضاعفاً في هذا الصدد، خاصة أن الأمر يتعلق بوزارة الداخلية ورئيس الجمهورية، ويبتعد عن نطاق وزارة الثقافة.

وأوضح عبدالعزيز أن هذا الأمر تأخر كثيراً، خاصة أن هذا هو حق محمد خان، الذي قدم أفلاماً عدة لمصر، وهو عاشق لها، مطالباً بتوحيد الجهود من قبل الجميع لإتمام الأمر، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن خان هو شرف لمصر.