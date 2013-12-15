مخرج "الكيت كات" يحصل على وسام العلوم والفنون المصري

يبدو أن الفترة المقبلة في مصر ستشهد اهتماماً من قبل مؤسسات الدولة بالثقافة والفنون، وذلك بعد أن أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً بمنح 13 شخصية وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون والعلوم، وجاء على رأس هذه القائمة المخرج داوود عبدالسِّيد والكاتب محفوظ عبدالرحمن.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" علّق المخرج داوود عبدالسِّيد على الأمر قائلا إنه "سعيد بأي تكريم يأتي من الدولة تجاهه، ولكن سعادته الأكبر تتمثل في عودة الدولة مرة أخرى إلى الاهتمام بالفنون والثقافة"، مشيراً إلى أن "منح الوسام هو تقليد متبع، ولكنه توقف قبل فترة منذ أيام الرئيس الأسبق مبارك، وهو ما يجعله سعيداً بعودة هذا التقليد مرة أخرى".

وأوضح داوود أنه لم يتسلّم الوسام من الرئيس بعد، ولكنه على يقين بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بالعلوم والفنون، وهو ما يسهم في سبيل عودة التقدم الحضاري لمصر.

وبشأن تأثير التكريم واهتمام الدولة بالثقافة على السينما وتقدمها في الفترة المقبلة، اعتبر مخرج فيلم "الكيت كات" أن السينما صناعة ورأس مال مستقل بذاته، ولها مقاييسها المختلفة التي تؤثر فيها سلباً وإيجاباً.

وأشار إلى أن أمنيته هي أن يكون هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالعلم؛ لأنه مفتاح التقدم، "ولو كان هناك اهتمام به من قبل الدولة سيقودنا إلى نتائج مفيدة للغاية في وقت معقول".

واختتم داوود عبدالسِّيد تصريحاته بالإشارة إلى أنه يقوم في الوقت الحالي بالعمل على فيلم "قدرات غير عادية" الذي يقوم ببطولته خالد أبوالنجا ونجلاء بدر، ومن إنتاج شركة "نيوسينشري".