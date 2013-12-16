"تياترو".. أمل أشرف عبدالباقي في عودة جمهور المسرح

بعدما هجره كافة النجوم قرر الفنان أشرف عبدالباقي أن يعود من جديد إلى المسرح، حيث أسس فرقة مسرحية جديدة تحمل اسم "تياترو مصر"، وقامت بالفعل الأسبوع الماضي بتقديم أول عروضها بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص أشرف عبدالباقي على أن تكون الفرقة الجديدة مكونة من وجوه شابه، وأن تقوم بتقديم عروض كوميدية مختلفة تناسب الأسرة المصرية المستهدفة من العروض، من أجل عودتها مرة أخرى لمتابعة المسرح الذي هجره كثيرون في الفترة الماضية إلى السينما والتلفزيون.

وتستمر العروض الخاصة بالفرقة لمدة عام كامل، يتم تقديم 20 عرضاً خلالها، التي أكد عبدالباقي أنها تهدف إلى عودة الأسرة المصرية مرة أخرى إلى المسرح، حيث تتماشى العروض التي يتم تقديمها معهم، ومن بينها عرضا "مصر محسودة" و"وإسلاماه"، على أن تقدم بشكل كوميدي.

كما أشار عبدالباقي إلى أنه سيقوم بتقديم وجوهٍ جديدة من خلال الفرقة في العروض التي يتم تقديمها على المسرح، متوقعاً أن يكون لهذه الوجوه شأن في المستقبل، كما أكد أن نجوماً كباراً سيشاركونه في تقديم بعض العروض الأخرى، على أن تكون تذكرة الدخول للعرض 50 جنيهاً من أجل أن تكون في متناول الجميع.

وكان أشرف عبدالباقي قام بتصوير مسلسل "حفيد عز"، من أجل عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، إلا أن العمل توقف لأسباب إنتاجية بعد أن اختفى منتج العمل وامتنع عن الرد على الاتصالات الخاصة بالمشاركين في بطولة المسلسل، على الرغم من أنهم كانوا قد انتهوا من تصوير ما يقارب نصف المشاهد.