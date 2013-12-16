"ذا هوبيت" الجزء الثاني يتصدر إيرادات السينما الأميركية

تصدر الجزء الثاني من سلسلة أفلام "ذا هوبيت" قائمة إيرادات دور السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجلا 73.7 مليون دولار، وذلك وفق تقديرات استوديوهات السينما الأولية.

وتصدر فيلم المغامرات والإثارة "ذا هوبيت: ذا ديسولاشن أوف سموج"، الذي يشارك في بطولته كل من مارتن فريمان وإيان ماكلين وأورلاندو بلوم وكيت بلانشيت ومن إخراج بيتر جاكسون، قائمة الإيرادات، حيث تراجع فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد "فروزن" أو (مجمد)، الذي يشارك في الأداء الصوتي لشخصياته كريستين بيل وجوناثان جروف، إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 2ر22 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث أحدث أجزاء سلسلة أفلام ماديا "ماديا كريسماس"، الذي يلعب بطولته تايلر بيري وآنا ماريا هورسفورد، محققا إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم "هانجر جيمز: كاتشنج فاير" أو (ألعاب الجوع: اشتعال النيران)، الذي تلعب دور البطولة فيه النجمة الحائزة على جائزة أوسكار جنيفر لورنس، محققا إيرادات بلغت 2ر13 مليون دولار في رابع أسبوع من عرضه، وفقا لموقع "موجو" المعني بأخبار السينما وإيرادات الأفلام.

وجاء في المركز الخامس الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي والتشويق "ثور: ذا دارك وورلد" أو (ثور: العالم المظلم)، الذي يشارك في بطولته كل من كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وتوم هيدليستون، محققا إيرادات بلغت 7ر2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.