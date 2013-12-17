إلهام شاهين: "يوم للستات" يتناول قهر المرأة المصرية

غيابها لأربع سنوات عن السينما المصرية، لم يمنعها من أن تعود إليها مرة أخرى، حيث تواصل الفنانة إلهام شاهين تصوير مشاهدها في فيلم "يوم للستات" الذي تشاركها بطولته نيللي كريم ومحمود حميدة، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، كما تقوم إلهام بإنتاجه على نفقتها الخاصة.

وفي مقابلة مع "العربية.نت"، أكدت إلهام شاهين أنها قررت أن تقوم بإنتاج العمل على نفقتها، على الرغم من أنها تعرضت لخسائر مادية في تجارب سابقة، وذلك بسبب رغبتها، في إصلاح صورة السينما المصرية، خاصة وأن معظم الأفلام التي تقدم في الوقت الحالي لا تحمل رسالة "ولا تمثلنا كمصريين" بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن رغبتها هي أن تقدم شيئاً مشرفا للسينما المصرية.

وأوضحت بطلة مسلسل "نظرية الجوافة" أنها لو تعرضت للخسارة المادية لن تندم، خاصة وأنها تقبل أن تضحي في سبيل أن تقدم هذه النوعية من الأفلام التي تشرف مصر في المهرجانات، مطالبة جميع الغاضبين من مستوى السينما في الوقت الحالي، أن يعملوا ويقدموا شيئاً مميزا بدلاً من أن ينتقدوا الأوضاع فقط، لذا قررت أن تبدأ بنفسها.

مشاكل المرأة دائماً مرتبطة بالرجل

وحول قصة العمل التي تقوم بتصويره، فقد أوضحت أنه يدور حول المرأة المصرية الفقيرة الجاهلة التي مازالت تتعرض للقهر، وكيف أن المجتمع هو من يتحكم في مصيرها، خاصة وأن حريتها لم تعد في يدها، كما أوضحت أن الفيلم يسلط الضوء على أن مشاكل المرأة مرتبطة دائما بالرجل.

واعتبرت إلهام شاهين أن السبب في تقديمها لأعمال تناقش قضايا تتعلق بمصائر المصريين، يرجع إلى أنها لا تستطيع في أعمالها أن تقدم قضايا تجارية لمجرد أن يتسلى الجمهور، معتبرة أنه على الغيورين على السينما أن ينقذوها من المنتجين الذين أفسدوها.

وحول خططها لدراما رمضان المقبل، أكدت إلهام شاهين أنها تمتلك ثلاثة أعمال تفاضل بينها، معترفة بأن الفيلم المقرر له أن يطرح في العام المقبل أخذ الكثير من وقتها، ولكنها في الفترة المقبلة ستستقر بشكل نهائي على العمل الذي تشارك به، بعد أن قدمت في العام الماضي مسلسل "نظرية الجوافة".