نجوم أفلام "السرعة والغضب" الأعلى دخلاً في قائمة فوربس

تصدر الممثل دوين جونسون قائمة مجلة فوربس للممثلين الأعلى دخلا في عام 2013 وصاحبه في قائمة الستة الأوائل زميلاه في النسخة السادسة من أفلام "سريع وغاضب" وهما فين ديزل والراحل بول والكر.

وتفوق جونسون على روبرت داوني الابن بطل النسخة الثالثة من الرجل الحديدي بفضل مشاركته في بطولة أربعة أفلام العام الحالي حصدت 1.3 مليار دولار على مستوى العالم.

وقالت المجلة إن النسخة الثالثة من فيلم الرجل الحديدي هي أعلى الأفلام دخلا حتى الآن في 2013 بإيرادات تذاكر بلغت 1.2 مليار دولار على مستوى العالم.

وتعد فوربس قائمتها على أساس دخل كل ممثل من الأفلام العام الحالي ولا تعكس بالضرورة دخله الشخصي.

وجمعت النسخة السادسة لأفلام "سريع وغاضب" 789 مليون دولار، وأضاف ديزل 98 مليونا من النسخة الثالثة من سلسلة أفلام ريدك ليحل رابعا على قائمة فوربس.

وجاء في المركز الثالث الممثل الكوميدي ستيف كارل، وحلت الممثلة ساندرا بولوك في المركز الخامس.