وفاة الفنان المصري جمال إسماعيل عن عمر يناهز الـ80 عاما

توفي فجر اليوم الأربعاء الفنان المصري جمال إسماعيل بمنزله عن عمر يناهز الـ80 عاما، وستُشيع جنازته عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

ووفق "اليوم السابع"، قالت ابنة الفنان الراحل عزة جمال إسماعيل إن والدها كان يعانى من أمراض القلب، وتدهورت حالته الصحية منذ عصر الأمس، واشتكى اليوم من ضيق شديد في التنفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الثالثة فجراً.

ولد جمال إسماعيل في الـ20 من فبراير عام 1933، وحصل على ليسانس الآداب قسم تاريخ جامعة عين شمس عام 1957 وحصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 والتحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، حيث كانت تابعة لمصلحة الفنون.

عين إسماعيل مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958. وقام بإخراج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات. كما قام بالإشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر عام 1961.

قدم إسماعيل العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية خلال مشواره الفني، كما شارك في عدد من المسلسلات والسهرات منها حاجة تجنن، وعود سي السيد، وعائلة شلش، وليالي الحلمية، وبين القصرين، والمحروسة.