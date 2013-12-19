المخرج محمد خان يحصل على الجنسية المصرية

بعد حملة موسعة طالبت بمنح الجنسية المصرية للمخرج محمد خان، استجابت أخيراً مؤسسة الرئاسة المصرية، حيث قام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بمنح الجنسية المصرية للمخرج محمد خان المولود بمصر لأم مصرية وأب باكستاني، وذلك حسبما أعلن الإعلامي خيري رمضان عبر شاشة "cbc" في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وفي اتصال هاتفي أجرته "العربية.نت" بالمنتج المعروف الدكتور محمد العدل، والذي كان قائماً على حملة تجميع توقيعات من أجل منح محمد خان الجنسية المصرية، أكد الخبر بالفعل، مشيراً إلى أنه قام بإجراء عدد من الاتصالات، وتأكد بالفعل من قيام الرئيس المؤقت بمنح الجنسية المصرية لمحمد خان، ووجه بعد ذلك تحيته للمستشار عدلي منصور على هذه الخطوة.

وعقب الإعلان عن القرار، ظهرت حملة موسعه لتهنئة المخرج المتوج بجائزة من مهرجان دبي السينمائي مؤخراً، حيث كتب الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه الرسمي عبر "تويتر" موجهاً الشكر للرئيس عدلي منصور الذي أزال عار عدم منح الجنسية المصرية لمحمد خان، خاصة وأن الأخير ولد على أرض مصرية لأم مصرية. كما كتب المؤلف محمد ناير: "خان مصري بالعشرة وبالقلب".

وتوالت التهنئة على المخرج محمد خان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث عبر الجميع عن سعادتهم بالإجراء التي قامت به الرئاسة المصرية، والذي اعتبروا أنه تأخر كثيراً، خاصة وأن خان طالب في أكثر من مناسبة بالحصول على الجنسية المصرية، وكان يرى أنه مصري أكثر من كثيرين متواجدين على أرض مصر.

