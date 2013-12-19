وفاة الفنانة المصرية زهرة العلا بعد مسيرة فنية طويلة

غابت عن عالمنا واحدة من أبرز وجوه السينما المصرية في القرن الماضي، إنها الفنانة زهرة العلا التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 79 عاماً بعد اختفاء عن الأضواء والكاميرات استمر سنوات.

وقدمت زهرة العلا على مدى 47 عاماً أعمالاً خُلدت في ذاكرة السينما المصرية وصلت إلى 120 فيلماً بالإضافة إلى 50 مسلسلاً تلفزيونياً، وكان وجهها الملائكي البريء دائماً ما يجعلها في صدارة المرشحات للأدوار الرومانسية.

زهرة العلا محمد بكير وُلدت في 10 يونيو 1934 بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على دبلوم من معهد الفنون المسرحية ثم انتقلت إلى القاهرة.

وعملت مع كبار فناني السينما المصرية، وشاركت الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين عدة أعمال منها "إسماعيل ياسين في الأسطول"، و"إسماعيل ياسين في البوليس"، و"ملك البترول" و"أبوعيون جريئة". كما شاركت الفنانة فاتن حمامة فيلم "دعاء الكروان" وجسّدت دور شقيقتها "هنادي".

من أهم أعمالها السينمائية التي ستظل خالدة في أذهان محبيها "الوسادة الخالية"، و"في بيتنا رجل"، و"سر طاقية الإخفاء"، و"حد السيف"، و"رد قلبي"، و"سيدة القصر" و"جميلة أبوحريد".

وفي عالم المسرح تتلمذت زهرة العلا على يد الفنان يوسف وهبي وقدمت معه مسرحية "أولاد الفقراء"، كما قدمت مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار مسرحية "حواء الساعة 12". وكان لها عدة مشاركات إذاعية منها المسرحية الإذاعية "أربع مواقف مجنونة"، ومن مشاركتها في الأعمال التلفزيونية مسلسل "إني راحلة" مع محمود مرسي، ومسلسل "على هامش السيرة" مع الممثل الكبير أحمد مظهر، وكليهما عُرضا في أواسط السبعينات.

وكان آخر أعمالها فيلم "أرض أرض" عام 1991 مع الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة إلهام شاهين، وسبقه فيلم "بنت الباشا الوزير" عام 1988 مع الفنان يحيى شاهين.

وتلقت الفنانة الراحلة العديد من التكريمات أبرزها تكريمها في مهرجان جمعية الفيلم عام 2001، وفي عيد الأم عام 2010 لم تتمكن زهرة العلا من حضور حفل تكريمها كفنانة وأمّ في فعالية أقامها "المركز الكاثوليكي"، وذلك بسبب مرضها الذي ألزمها البقاء في البيت، فتم تكريمها في البيت بمنحها درعاً تقديراً لعطائها على مدى سنوات عملها، كما تم تكريمها في مهرجان الإسكندرية عام 2011.

وتزوجت زهرة 4 مرات، مرتين من أقرباء لها في العائلة، ثم من الفنان صلاح ذو الفقار وانتهى بالطلاق عقب عام واحد فقط، وتزوجت بعده من المخرج حسن الصيفي واستمر زواجهما إلى ما يقرب من 45 عاماً وأنجبت منه أمل ومنال.

يُذكر أن المخرجة منال الصيفي، ابنة الفنانة الراحلة، صرّحت بأن والدتها قبل وفاتها بعدة أشهر قامت بتسجيل مذكراتها واختارت الفنانة شهيرة لكتابة مسلسل يحكي سيرتها الذاتية على أن تقوم الفنانة غادة عادل بتجسيد شخصيتها لتقارب الشبه بينهما.

وتشيع الجنازة، اليوم الخميس، بمسجد أبوالمكارم بشارع صلاح سالم في القاهرة بعد صلاة الظهر.