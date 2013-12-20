منح أحمد فؤاد نجم وسام العلوم والفنون بقرار جمهوري

تقديراً لمجهودات شاعر العامية الراحل، أحمد فؤاد نجم، الملقب بـ"الفاجومي"، قررت رئاسة الجمهورية المصرية منحه وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك بحسب البيان الصادر من الرئاسة اليوم الجمعة.

وجاء القرار ليمنح "الفاجومي" الذي توفي قبل أقل من شهر، الوسام تقديراً لعطائه الأدبي، وحضوره المؤثر على الساحة الأدبية والسياسية، خاصة أن فؤاد نجم هو أحد ثوار الكلمة، واسم بارز في مجال الفن والشعر العربي.

حقوق متأخرة

وفي تعليقه على الأمر، أكد الناشر المعروف محمد هاشم، أقرب الأصدقاء للشاعر الراحل ومالك دار "ميريت" في تصريحاته لـ"العربية.نت"، أنه يشكر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، على هذه الخطوة.

ولكن هاشم اعتبر أن هذه حقوق متأخرة، خاصة أن فؤاد نجم قدم كل إنجازاته قبل وفاته، ولم يتسلم الوسام من بلده سوى بعد الوفاة.

واعتبر هاشم أن التقدير الحقيقي يأتي من ملايين المصريين الذين حفظوا أشعاره من البسطاء، خاصة أنه لم يكن ينتظر التكريم، موضحاً أنه كان الأب الحقيقي للثورة المصرية على مدار الأجيال.

وظهر هاشم خلال تصريحاته متأثراً برحيل فؤاد نجم حتى اللحظة، معتبراً أن الأخير رحل دون أن يرى حفيدته التي ولدت مؤخراً، ودون أن يتسلم التكريم من قبل بلده، خاصة أن هولندا كرمته من قبل وهو على قيد الحياة.

واختتم هاشم تصريحاته بالتأكيد على أنه سعيد بخطوة الرئاسة المصرية في هذا الصدد وإن كان يود أن تأتي والنجم مازال على قيد الحياة.