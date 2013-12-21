رحيل الفنان العراقي فؤاد سالم بعد صراع طويل مع المرض

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، السبت، عن وفاة الفنان العراقي فؤاد سالم عن عمر يناهز الـ68 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض في سوريا، مبينة أن النقابة تعمل على نقل جثمانه إلى العراق.

وكان الفنان سالم من أوائل الفنانين الذين عادوا إلى العراق بعد سقوط النظام السابق، وزار بغداد أولاً ثم مدينته البصرة.

ووفقاً للمتخصصين، فإن الفنان فؤاد سالم يعد من رواد الأغنية العراقية، واسمه الحقيقي فالح حسن بريج، من مواليد محافظة البصرة قضاء التنومة عام 1945.

بدأ سالم الغناء عام 1963، وكان أول ظهور علني له مع أول أوبريت غنائي عراقي (بيادر الخير) في بداية السبعينيات، ثم أتبعه بعد عام بأوبريت (المطرقة) ومجموعة كبيرة من الأغاني.

وغادر الراحل العراق لأسباب سياسية بعدما فُصل من معهد الفنون، ثم منع من الغناء في الأماكن العامة، كما منع من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون، ثم تعرض للاعتقال وذهب عام 1982 إلى الكويت، وظل في بداية خروجه من العراق يتنقل في منطقة الخليج، لكنه اضطر بسبب مضايقات النظام السابق إلى مغادرة الخليج إلى أميركا التي تركها فيما بعد واستقر في سوريا.