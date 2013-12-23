اعتذارات وتغييرات تطال الدراما المصرية في رمضان المقبل

هذه المرة التغييرات في قوام الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل 2014 بدأت مبكراً، حيث أعلن البعض انسحابه أو اعتذاره عن أعمال درامية كان قد اتفق عليها من أجل أعمال أخرى، وذلك قبل أن يبدأ تصوير تلك الأعمال.

وكانت البداية بمسلسل "خريف السادة" للكاتب محمد جلال عبدالقوي، وكان معلناً عن قيام جمال سليمان بدور البطولة مع وجود مفاوضات مع ميرفت أمين لتشاركه البطولة، إلا أن جمال سليمان أعلن عن تقديمه لمسلسل "صديق العمر" ليجسد خلاله شخصية جمال عبدالناصر.

وفي اتصال هاتفي أجرته "العربية.نت" مع الكاتب محمد جلال عبدالقوي لمعرفة تطورات المسلسل وهل سيقدم من خلال بطل آخر، رفض الحديث عن الأمر في الوقت الحالي.

"السيدة الأولى" يُكتب من جديد

وعلى الجانب الآخر، كان مقرراً أن يتولى الكاتب محمود البزاوي كتابة مسلسل "السيدة الأولى" لغادة عبدالرازق، إلا أنه تم إسناد الأمر للكاتب ياسر عبدالمجيد الذي قدم في العام الماضي مسلسل "فرعون" بمشاركة الكاتب عمرو الشامي، والذي أكد في تصريحاته لـ"العربية.نت" أنه كان يعلم في البداية أن العمل كان سيكتبه كاتب آخر، وما جعله يوافق على تولي المهمة هو أن القصة تمتلكها الشركة المنتجة، التي قامت بالاتصال به وعرضت عليه الأمر ليتولى كتابة الحلقات الخاصة بالقصة وهو ما جعله يقبل، مشيراً إلى أن الموضوع الخاص بالمسلسل جديد من نوعه، خاصة أنها شخصية خيالية وليست واقعية، وهي المرة الأولى التي يتم تناول السيدة الأولى لمصر من خلال عمل درامي.

علاقة نسب تنهي مشوار مخرج "المرافعة"

وبينما كان المخرج حازم فودة يتولى إخراج مسلسل "المرافعة" الذي يقوم ببطولته فاروق الفيشاوي وباسم ياخور ودوللي شاهين، ظهرت أقاويل تربط بين تقديمه للعمل وعلاقة النسب التي تجمعه برئيس قطاع الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامي التي تشارك في إنتاج العمل، وهو ما جعله يعتذر عن عدم إخراج العمل بعد تصويره لنصف ساعة من الأحداث، ما جعل أسرة العمل تصدر بياناً تؤكد فيه الأمر، وتشير إلى أنها حاولت إثناء المخرج عن قراره إلا أنه رفض، وبالفعل تم الاستقرار على المخرج عمر الشيخ من أجل تقديم المسلسل.

ودون مقدمات كان طارق لطفي بدوره يعتذر عن مشاركة هيفاء وهبي بطولة مسلسل "جريمة قتل" بعد أن كان قد تم الإعلان عن اسمه كأحد الأبطال المشاركين بالعمل.